Cadena de comida rápida ofrecerá de nuevo su famoso pastel de manzana frito para celebrar el 250 aniversario de EE.UU.

Con el propósito de celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, este martes la cadena de comida rápida McDonald’s anunció que ofrecerá de nuevo su famoso pastel de manzana frito, el cual estará disponible por tiempo limitado desde el próximo 23 de junio.

El encantador postre que surgió de una receta familiar en 1960 y que se convirtió en uno de los favoritos de los lugareños en Tennessee y luego se expandió por todo el país, vuelve años después para deleitar a los fieles consumidores de McDonald’s.

A través de un comunicado, la cadena indicó que “este plato, disponible en nuestro menú durante todo el día, presenta nuestro relleno característico elaborado con manzanas 100% cultivadas en Estados Unidos, envuelto en la misma corteza dorada, crujiente y hojaldrada que los fanáticos recuerdan, o que pronto no olvidarán”, destacó.

Por su parte, Eric Cochran, propietario y operador de McDonald’s, expresó que sobre el regreso de este postre, “hay ciertas cosas que te transportan al pasado, y el pastel de manzana frito es una de ellas. Es algo que la gente adora y recuerda de su infancia” declaró.

McDonald’s destaca en su comunicado: “El verano tiende a moverse rápido, pero los momentos que vale la pena recordar no lo hacen, y con el cumpleaños número 250 de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, estamos trayendo de vuelta un tesoro nacional auténtico y favorito de los fanáticos hecho para ralentizar y saborear la temporada: el Fried Apple Pie”, dijo.

Pero la cadena de comida rápida especializada en hamburguesas no es la única que ha hecho nuevos lanzamientos para este verano. Burger King ha traído también de vuelta sus famosos nuggets de pollo en forma de corona, y Dairy Queen, por su parte, ofrecerá bebidas desde 50 centavos a sus miembros.

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