De acuerdo con datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios en general de los alimentos en Estados Unidos aumentaron durante el mes de mayo un 0.2%, ubicándose en el 3.1% respecto al año anterior, mientras que el costo de la comida rápida aumentó entre finales de 2025 y abril del 2026 un 3.2% y en promedio un 60% en los últimos 10 años.

En este sentido, para conocer dónde gastan más o menos los consumidores estadounidenses, la empresa de finanzas personales WalletHub realizó una evaluación en los 50 estados comparando los precios promedios de las fast food con los ingresos familiares.

Para Chip Lupo, analista de WalletHub, “con un aumento promedio del 60% en los precios de la comida rápida durante la última década, es lógico que los consumidores se pregunten si la comodidad de tener comida lista en minutos realmente vale la pena”.

¿En este sentido, WalletHub indicó cuáles son los estados donde la gente gasta más y menos en comida rápida?

1. Misisipi (0,48%)

2. Arkansas (0,44%)

3. Luisiana (0,44%)

4. Nuevo México (0,44%)

5. Virginia Occidental (0,44%)

6. Alabama (0,44%)

7. Montana (0,43%)

8. Kentucky (0,42%)

9. Oklahoma (0,41%)

10. Florida (0,40%)

“Los habitantes de Mississippi pagan más por comida rápida en relación con sus ingresos que cualquier otra persona en el país. Comprar una hamburguesa, una pizza pequeña y un sándwich de pollo frito les cuesta a los residentes el 0,48 % del ingreso familiar mensual promedio. En comparación, las mismas compras costarían solo el 0,27 % del ingreso familiar mensual promedio en Massachusetts”, señala Lupo.

Para el analista, el lugar donde vives también influye mucho en cuánto gastas en comida rápida; cuesta alrededor de 1,8 veces más en los estados más caros que en los más baratos, en relación con el ingreso medio, dijo.

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