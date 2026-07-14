Pizza Hut relanza menú económico: estas son las propuestas por menos de $10

Esta semana, la famosa cadena de pizzerías Pizza Hut anunció que volverá a su menú económico, el cual estará por tiempo limitado y con el que pretende nuevamente enamorar a sus más fieles comensales en medio de una fuerte presión económica en general que ha provocado grandes cambios en los hábitos de los consumidores.

De acuerdo con detalles del comunicado, el “Menú Retro” entrará en vigor este martes 14 de julio en todos los locales del país, y los consumidores podrán disfrutar de dos nuevas propuestas.

Al respecto, Melissa Friebe, directora de marketing de Pizza Hut, expresó en un comunicado de prensa que, “algunos de los productos más emblemáticos del menú de Pizza Hut han resistido el paso del tiempo porque los fans nunca dejaron de amarlos”, dijo.

El “Menú Retro”, como lo ha denominado Pizza Hut, incluirá una pizza personal de un ingrediente por $3, palitos de pan o canela por $4, una botella de Pepsi de 2 litros por $3 y una pizza mediana de un ingrediente con borde relleno por $10, además del debut de dos productos: macarrones con triple queso por $6 dólares y palitos de s’mores por $5 dólares.

Esta nueva propuesta de la cadena de comida rápida también vendrá acompañada de una colaboración con una marca de ropa urbana de la ciudad de Nueva York, Dinner Service NY, con la que pretende sacar una colección de los icónicos uniformes de Pizza Hut con camisas, suéteres, gorras y chaquetas. “¡La nostalgia de BOOK IT! y los recuerdos favoritos de los fans en una colección de edición limitada”, destaca la compañía.

La colección estará disponible a partir del jueves 16 de julio a las 12 pm CT en la página web www.dinnerserviceny.com, pero los clientes de Hut Rewards podrán obtener acceso anticipado a las 10:00 a. m. (hora central).

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