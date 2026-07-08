¿Quieres papas fritas en forma de waffles gratis? Chick-fil-A estará regalando algunas por tiempo limitado

Como parte de la celebración por el Día de Apreciación de la Vaca en Estados Unidos, el cual suele llevarse a cabo el segundo martes de julio cada año, la popular cadena de comida rápida especializada en sándwiches de pollo Chick-fil-A anunció que tendrá promociones y descuentos e incluso comida gratis por tiempo limitado.

Este año la celebración se realizará el martes 14 de julio, día en el que se reconoce el papel que representa la vaca en la agricultura y sociedad del país, y fecha en la que también muchas cadenas de comida rápida hacen ofertas en sus menús.

En el caso de Chick-fil-A, se ha vuelto popular debido a que los clientes acuden a sus locales disfrazados de vaca para obtener comida gratis, y este año no será la excepción, ya que la cadena anunció que hasta el próximo lunes 13 de julio los comensales tendrán la oportunidad de ganar una ración de patatas fritas en forma de gofres gratis.

Según el comunicado de la compañía, para ganar los clientes deberán jugar a Spot the Cows, un juego digital disponible en la aplicación de Chick-fil-A que estará por tiempo limitado en la plataforma y en el cual podrás canjear lo obtenido por papas fritas.

También los afiliados a Chick-fil-A One podrán participar por la ración mediana de papas fritas accediendo a la aplicación móvil y retirando su premio en la pestaña que dice “recompensa”; los usuarios podrán agregarlo a los pedidos móviles o escanear el código QR en el local que deseen canjearlo.

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