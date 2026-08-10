Burger King destrona a Wendy’s y vuelve a ser la segunda cadena de hamburguesas del país

Pese a que el sector de comida rápida se ha visto fuertemente afectado en los últimos años por el cambio de hábitos en los consumidores debido a la elevada inflación, la competencia entre las grandes compañías continúa y, durante este 2026, Burger King se ha posicionado como la segunda cadena de hamburguesas más grande del país, quitándole la racha a Wendy’s, que llevaba más de seis años en el puesto.

De acuerdo con los informes de ganancias, la cadena fundada en 1954 por James McLamore y David Edgerton en Florida aumentó sus ventas en locales hasta del 8.5% en el segundo trimestre de este año, dejando en tercer lugar a Wendy’s, el cual registró un descenso en sus ventas del 7%.

A principios de este año, Tom Curtis, presidente de Burger King para Estados Unidos y Canadá, había declarado en un comunicado que la compañía estaba enfocada en varias mejoras, como cambiar el pan, el empaque, la mayonesa y otros elementos de su producto estrella, la Whopper, con el fin de no solo mantener a sus comensales, sino atraer a más clientes.

“Cuando preguntamos a los clientes en qué podíamos mejorar, nos dieron muchos comentarios sinceros, y ahora es nuestra responsabilidad ponerlos en práctica. No vamos a acertar siempre, pero estamos comprometidos a escuchar atentamente y a mejorar cada día”, expresó Curtis.

Pero Restaurant Brands International, la empresa matriz de Burger King, no solo viene haciendo cambios este año; sino desde finales del 2022, cuando registró un gran descenso en sus ventas, la compañía se trazó un plan de reestructuración que abarca desde la calidad de su menú, marketing, experiencia del cliente y remodelación de sus establecimientos.

Por su parte, Bob Wright, nuevo director ejecutivo de Wendy’s, reconoció que la cadena este año ha presentado fuertes problemas, sobre todo de competitividad. “Nuestro tráfico, nuestra propuesta de valor y la rentabilidad de nuestras franquicias no están cumpliendo con nuestras expectativas. Ya hemos comenzado a tomar medidas en cinco áreas clave que hemos identificado para impulsar el cambio: reconstruir un menú de calidad a un precio atractivo, un marketing que genere demanda, excelencia operativa, una experiencia digital que fomente la fidelización y los restaurantes como motor de crecimiento”, indicó Wright.

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