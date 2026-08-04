7 Brew Coffee anunció la apertura de 62 nuevos locales en al menos 26 estados en agosto

Recientemente, a través de un comunicado, la popular cadena estadounidense de cafeterías con servicio exclusivo para vehículos (drive-thru), 7 Brew Coffee, anunció la apertura de 62 nuevos locales en al menos 26 estados del país durante el mes de agosto.

La cadena fundada en 2017 en Rogers, Arkansas, ha confirmado sus planes de expansión, incluso con algunos ajustes en su menú que hasta la fecha cuenta con más de 20,000 combinaciones de bebidas personalizadas.

En este sentido, la compañía resaltó que en el caso de los estados de Florida, Ohio y Texas, estos contarán con cinco locales cada uno, donde, por ejemplo, en la ciudad de Dallas los clientes podrán agregar proteína de colágeno líquido a sus bebidas con un costo de $2 dólares.

Según detalles del comunicado, la incorporación de las proteínas también se implementará a nivel nacional en las otras sucursales durante los próximos meses.

Por su parte, en la sede en Sidney, Ohio, los clientes que vivan a menos de 15 minutos del local recibirán entregas gratis entre el 7 y el 13 de agosto; se espera regalar un total de 20,000 bebidas durante esa semana. Igualmente, 7 Brew Coffee anunció sus planes de extenderse en escuelas, hospitales, oficinas, negocios, iglesias y eventos comunitarios con puestos temporales.

De acuerdo con informes de este año, 7 Brew Coffee cuenta con aproximadamente 777 establecimientos en todo el país, registrando ventas de hasta $2 millones de dólares, llamando la atención de los clientes con su variado menú, en el que incluye 7 bebidas diferentes de café, además de bebidas energéticas, agua con gas, limonada, té y batidos.

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