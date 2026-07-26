In-N-Out anunció la apertura de 5 nuevos locales: estos son los estados donde abrirán

A través de un comunicado, cadena de restaurantes especializada en comida rápida del oeste, In-N-Out Burger anunció la apertura de 5 nuevos locales este año en al menos tres estados del país.

Sin embargo, la directora ejecutiva de In-N-Out, Lynsi Snyder-Ellingson, comentó que entre sus planes de expansión no se encuentra la costa este. “No vamos a comprometer la calidad solo para expandirnos”, dijo.

En este sentido, el restaurante detalló dónde serán sus próximas aperturas y “grandes inauguraciones”:

6233 Telegraph Ave., Commerce, California, 90040

33375 N. Gary Road, San Tan Valley, Arizona, 85143

4643 S. Pioneer Road, St. George, Utah, 84790

10537 Trinity Parkway, Stockton, California, 95219

7900 Great Park Blvd., Irvine, California, 92618

In-N-Out es un restaurante fundado en 1948 con sede principal en Baldwin Park, California, el cual no es solo reconocido en el mercado de comida rápida por su famosa hamburguesa Double-Double, sino también por ser una de las cadenas que paga a sus empleados salarios mínimos superiores, alcanzando hasta los $10 la hora en algunos estados.

La cadena de comida rápida también cuenta con varios grandes establecimientos de capacidad para más de 100 comensales, como en el caso de Twin Falls, donde los salarios superan los $17 dólares la hora y donde hasta la fecha la compañía aseguró que hay puestos vacantes.

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