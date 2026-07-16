Cadena de restaurantes regalará $1 millón de dólares en burritos durante la final de la Copa del Mundo

Este domingo 19 de julio se celebrará la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, donde se espera el enfrentamiento entre Argentina y España, y para compartir con los verdaderos fans del futbol, la cadena de restaurantes Chipotle anunció que regalará hasta $1 millón de dólares en burritos.

De acuerdo con la franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en cocina tex-mex, los burritos se obsequiarán durante la segunda pausa de hidratación del partido; en ese momento, en su cuenta oficial de Instagram se compartirá un video en forma de adivinanza.

Según detalles del comunicado, los clientes de Chipotle que deseen burritos gratis deberán observar el video en sus redes sociales; serán tres vasos de agua idénticos, en los cuales se debe adivinar cuál es el que contiene limonada. Los que acierten obtendrán un código para ganar la comida gratis.

Al respecto, Stephanie Perdue, vicepresidenta sénior de marketing de Chipotle, comentó que “las mejores ideas de marca parten de una verdad que los aficionados aprecian”, dijo, ya que la idea de promocionar los burritos con los vasos de agua proviene del “Water Break” de Chipotle, en el que muchos clientes se confunden y se sirven limonada.

“Nuestro vaso de agua se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura de los aficionados de Chipotle, y cuando las pausas para hidratarse surgieron como parte de la experiencia del día del partido, vimos la oportunidad de plasmar esa tradición en uno de los escenarios deportivos más importantes”, expresó Perdue.

Este no ha sido el único sorteo que este año ha realizado la cadena de comida rápida con motivo del Mundial de futbol, ya que al inicio del gran evento tuvo ofertas de 2×1 en platos principales para los clientes que llevaran camisetas de sus equipos favoritos al restaurante.

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