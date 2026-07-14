Krispy Kreme celebrará su aniversario con una oferta especial para sus clientes

Esta semana, la cadena de cafeterías Krispy Kreme, popular por sus reconocidas donas artesanales, cumplirá 89 años y, para celebrarlo, ofrecerá a sus clientes varias ofertas y descuentos en sus productos más emblemáticos.

Al respecto, Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme, expresó en un comunicado que “cada aniversario de Krispy Kreme es una verdadera celebración de nuestros fans”. “Ofrecer docenas de Original Glazed por solo 89 centavos es nuestra manera de agradecer a nuestros clientes que hacen de Krispy Kreme parte de sus celebraciones, tradiciones y dulces momentos cotidianos”, destacó.

Según la cadena, a partir de este viernes 17 de julio se podrá adquirir en cualquiera de sus tiendas en Estados Unidos una docena de donas Original Glazed por solo 89 centavos al comprar cualquier docena a precio regular.

También para esta temporada, Krispy Kreme tendrá una nueva presentación de donas inspiradas en las icónicas galletas de las Girl Scouts, las cuales estarán por tiempo limitado en sus tiendas.

Holder agregó que “los sabores de las galletas de las Girl Scouts son icónicos por una razón y reimaginarlos como donas es una forma divertida de acercar esos sabores favoritos a los fanáticos de una manera completamente nueva y verdaderamente irresistible”, dijo.

En esta nueva edición, la caja de donas inspiradas en las Girl Scouts incluirá sabores como coco y caramelo, Thin Mints, una clásica dona bañada en glaseado de chocolate y cubierta con migas de galleta Thin Mints, y las Lemon-Ups, donas sin glasear, pero con relleno de crema de limón crujiente.

Sigue leyendo: