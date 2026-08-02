Restaurante Raising Cane’s anuncia la apertura de 7 nuevos locales en agosto

Esta semana, la famosa cadena de comida rápida en Estados Unidos especializada en tiras de pollo frito, Raising Cane’s Chicken Fingers, anunció la apertura de siete nuevos locales más para el mes de agosto.

Con el propósito de celebrar sus 30 años en el sector de restaurantes, Raising Cane’s continúa expandiéndose en el país. “Agosto es un mes significativo para Raising Cane’s, ya que celebramos nuestro 30.º aniversario y reflexionamos sobre todo lo que hemos logrado desde la apertura de nuestro primer restaurante en 1996”, declaró la cadena en un comunicado.

Estos nuevos locales se unirán a la reapertura de algunas ubicaciones ya existente entre las que se incluyen dos en el este de Carolina del Norte y el sureste de Georgia, además de unas remodelaciones en otros cuatro restaurantes para finales de este verano.

“Desde la apertura en nuevos mercados como Rocky Mount y Statesboro hasta la bienvenida a los clientes en restaurantes recientemente remodelados, cada inauguración en agosto y en adelante representa nuestro compromiso constante”, expresó Raising Cane’s.

La compañía indicó que este año se ha centrado en su crecimiento, por lo que en el comunicado detalló dónde estarán sus nuevos locales y fechas de apertura:

Michigan – 26245 Novi Road, Novi (3 de agosto)

Carolina del Norte – 1010 N. Wesleyan Blvd., Rocky Mount (3 de agosto)

California – 400 N. Moorpark Road, Thousand Oaks (10 de agosto)

California – 16940 Slover Ave., Fontana (17 de agosto)

Nueva Jersey – 801 W. Edgar Road, Linden (17 de agosto)

Alabama – 1241 McFarland Blvd. E., Tuscaloosa (24 de agosto)

Georgia – 24087 US-80, Statesboro (24 de agosto)

Raising Cane’s se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los comensales para disfrutar de las famosas tiras de pollo desde 1996, además de cautivar a sus clientes con su salsa especial picante Cane’s.

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