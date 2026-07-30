Freddy’s anuncia la apertura de 10 nuevos locales en agosto

Recientemente, la famosa cadena de comida rápida, Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers, anunció la apertura de 10 nuevos locales durante el mes de agosto, esto con el fin de llegar a su meta de abrir unos 60 restaurantes este año.

La cadena cuenta actualmente con aproximadamente 580 locales tanto en Estados Unidos como en Canadá; indicó que continuará con su objetivo de crecimiento en el noroeste del país, así como en otras regiones al norte de California y Florida.

En este sentido, detalló en el comunicado dónde estarán ubicados los nuevos locales, aunque hasta los momentos, no se especificaron sus fechas de inauguración:

Little River, Carolina del Sur: 2504 Carretera 9 Este, Little River, SC 29566

Gilbert, Arizona: 3536 South Power Rd. Gilbert, AZ 85234

University City, Missouri: 8666 Olive Blvd. University City, MO 63132

Universidad de Notre Dame (Centro Estudiantil LaFortune): 100 Student Ctr Notre Dame, IN 46556

Clarksville, Indiana: 1055 Veterans Pkwy, Clarksville, IN 47129

Winston-Salem, Carolina del Norte: 4484 Kester Mill Rd. Winston-Salem, NC 27103

Filadelfia, Misisipi: 10040 Frog Level Rd. Filadelfia, MS 39350

Elkhorn, Nebraska: 6625 S. 205th St. Elkhorn, NE 68022

Universidad Tecnológica de Utah (Centro Estudiantil Gardner): 225 S. Univ Ave. St. George, UT 84770

Greenville, Texas: 7001 I-30 Frontage Rd. Greenville, TX 75402

Freddy’s es conocida entre los comensales de Wichita, Kansas donde fue fundada en 2022 por sus famosas hamburguesas de carne y papas fritas finas, y en los últimos años ha logrado una buena expansión que incluso recientemente abrió dos restaurantes uno en Kalamazoo, Michigan el pasado 21 de julio y el otro en Broken Arrow, Oklahoma, el 28 de julio.

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