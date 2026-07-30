Freddy’s anuncia la apertura de 10 nuevos locales en agosto
La cadena de comida rápida famosa por sus hamburguesas busca cerrar este año con 60 nuevos restaurantes
Recientemente, la famosa cadena de comida rápida, Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers, anunció la apertura de 10 nuevos locales durante el mes de agosto, esto con el fin de llegar a su meta de abrir unos 60 restaurantes este año.
La cadena cuenta actualmente con aproximadamente 580 locales tanto en Estados Unidos como en Canadá; indicó que continuará con su objetivo de crecimiento en el noroeste del país, así como en otras regiones al norte de California y Florida.
En este sentido, detalló en el comunicado dónde estarán ubicados los nuevos locales, aunque hasta los momentos, no se especificaron sus fechas de inauguración:
- Little River, Carolina del Sur: 2504 Carretera 9 Este, Little River, SC 29566
- Gilbert, Arizona: 3536 South Power Rd. Gilbert, AZ 85234
- University City, Missouri: 8666 Olive Blvd. University City, MO 63132
- Universidad de Notre Dame (Centro Estudiantil LaFortune): 100 Student Ctr Notre Dame, IN 46556
- Clarksville, Indiana: 1055 Veterans Pkwy, Clarksville, IN 47129
- Winston-Salem, Carolina del Norte: 4484 Kester Mill Rd. Winston-Salem, NC 27103
- Filadelfia, Misisipi: 10040 Frog Level Rd. Filadelfia, MS 39350
- Elkhorn, Nebraska: 6625 S. 205th St. Elkhorn, NE 68022
- Universidad Tecnológica de Utah (Centro Estudiantil Gardner): 225 S. Univ Ave. St. George, UT 84770
- Greenville, Texas: 7001 I-30 Frontage Rd. Greenville, TX 75402
Freddy’s es conocida entre los comensales de Wichita, Kansas donde fue fundada en 2022 por sus famosas hamburguesas de carne y papas fritas finas, y en los últimos años ha logrado una buena expansión que incluso recientemente abrió dos restaurantes uno en Kalamazoo, Michigan el pasado 21 de julio y el otro en Broken Arrow, Oklahoma, el 28 de julio.
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