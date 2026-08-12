Insomnia Cookies regalará 30,000 galletas con motivo de la vuelta a clases: ¿cómo pueden obtenerlas?

Con el propósito de celebrar el regreso a clases, este año la popular cadena de panaderías especializada en galletas, Insomnia Cookies, anunció que regalará aproximadamente 30,000 galletas clásicas.

De acuerdo con el comunicado, la cadena ofrecerá paquetes de seis galletas clásicas gratis a todos los estudiantes que estén en su primer año de la universidad con egreso en 2030.

Según detalles del anuncio, para participar los estudiantes solo deben registrarse en Insomnia Rewards y presentar una identificación estudiantil; la promoción estará válida desde este 11 de agosto hasta el próximo 14 de septiembre. Para ello no se requieren ni compras ni códigos promocionales.

Insomnia Cookies se ha vuelto muy popular entre sus clientes por sus deliciosas galletas, además de brownies y helados. Lo que diferencia a esta cadena de las demás panaderías del mercado son sus servicios a domicilio hasta la madrugada.

Por otro lado, esta semana también Instacart anunció que estará regalando a partir del domingo 16 de agosto bocadillos para el almuerzo, los cuales incluyen: Frosted Flakes de Kellogg’s, Hot Pockets, Gatorade y Sargento Might Bites; para obtenerlo, el cliente debe realizar un pedido de $10 dólares o más.

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