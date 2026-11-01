Hilary Duff confiesa que estaba “harta” de interpretar a Lizzie McGuire en el 2003

Hilary Duff reflexionó sobre el agotamiento que sentía al interpretar a Lizzie McGuire, el personaje que la convirtió en estrella juvenil de Disney Channel. En una reciente entrevista con la revista Paper, la actriz y cantante admitió que, para cuando rodó “The Lizzie McGuire Movie” en 2003, ya se sentía saturada del papel que la hizo famosa.

La serie “Lizzie McGuire” se estrenó en enero de 2001 y contó con dos temporadas y un total de 65 episodios, además de la película que puso fin a la ficción en 2003. El elenco incluía a Lalaine, Adam Lamberg, Jake Thomas, Hallie Todd y Robert Carradine.

“En ese momento ya estaba harta de Lizzie”, confesó Duff sobre el rodaje de la película. “Había grabado 30 episodios un año y 35 al siguiente. Me convertí en una gran estrella. Todo el mundo me llamaba Lizzie. Y luego fui a Italia a rodar esa película, y creo que pensé: ‘Ya estoy harta de ti’. Quiero que la gente me vea. Esto ya no es divertido'”.

El peso de la fama

La intérprete explicó que durante ese periodo intentaba construirse como artista más allá del personaje: “No quiero parecer desagradecida por haberlo hecho, pero en ese momento estaba bastante agotada. Estaba intentando crear a Hilary Duff independientemente de Lizzie, así que justo en ese punto pensé: ‘Nunca volveré a cantar esa canción’. Y ni siquiera me pertenecía. No era mi canción para cantarla. Pero ahora siento que sí lo es”.

La película incluye la ahora icónica “What Dreams Are Made Of”, tema que Duff regrabó para su EP “(Mine)” de 2026 y que cantó en vivo por primera vez durante la gira “Small Rooms, Big Nerves” de este año.

Con el paso del tiempo, la relación de Duff con su personaje más emblemático cambió. “Ahora, cuando la canto, me siento mucho mejor y puedo unirme a la celebración de lo que significó para la gente y lo que significa para mí ahora”, afirmó.

La artista también miró atrás con cariño hacia aquella época: “Cuando lo recuerdo, pienso: ‘¡Dios mío, me encantaría repetirlo!’. Fue todo una locura. Me alegra mucho que haya conectado con la gente tantos años después, que les haya encantado y que lo hayan disfrutado tanto. Pero cuando lo interpreto ahora, pienso: ‘¡Ah, estoy metida en esto!’. En aquel entonces, siento que todavía no estaba en mi propio cuerpo”.

El EP “(Mine)” de Duff incluye siete versiones regrabadas de sus mayores éxitos, que originalmente aparecían como pistas adicionales en las ediciones en vinilo de su álbum “Luck… or Something”.

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