Hilary Duff revela cómo el divorcio de sus padres marcó su primera separación

La actriz y cantante Hilary Duff, conocida por su icónico papel en Lizzie McGuire, se sincera como nunca sobre las cicatrices que dejó el divorcio de sus padres en su vida y cómo esa experiencia moldeó la manera en que afrontó su propia ruptura matrimonial con el jugador de la NHL (hockey canadiense) Mike Comrie.

En una reciente y emotiva aparición en el podcast ‘On Purpose with Jay Shetty’, Duff profundizó en las consecuencias a corto y largo plazo de la separación de sus padres, Robert y Susan Duff, quienes pusieron fin a su matrimonio en 2008 después de dos décadas juntos.

“Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 18 años. Siento que fue una época muy difícil”, confesó la estrella. La artista reflexionó sobre la confusa culpa que sintió al alcanzar la mayoría de edad justo en ese momento: “Porque yo ya era una especie de adulta, y entonces piensas: ‘¿Siguieron juntos todo este tiempo solo para que llegáramos a este punto?’. Y luego te sientes culpable porque no eran felices”.

Duff describió el proceso de divorcio de sus padres como particularmente conflictivo, señalando que les resultaba un desafío “ser honestos el uno con el otro”. Según relató, “hubo muchas peleas”, llegando a un punto de tensión tal que no podían ni siquiera compartir el mismo espacio. Esta atmosfera de confrontación se convirtió en un claro modelo de lo que no quería repetir.

Cuando en 2016 ella y Mike Comrie decidieron separarse, Duff tuvo muy presente ese ejemplo. Decidida a trazar un camino diferente para ella, su exesposo y el hijo que tienen en común, Luca, la intérprete optó por priorizar la armonía familiar por encima del conflicto. “Cuando llegó el momento de divorciarme, pensé: ‘No voy a permitir que esto sea así'”, compartió. “Vamos a pasar las vacaciones juntos siempre que podamos. No es que siempre fuera fácil, pero me pareció mucho más fácil que la alternativa”.

La ruptura de sus padres no solo influyó en su filosofía como madre divorciada, sino que también marcó profundamente su relación personal con su padre. Duff admitió abiertamente que, desde el divorcio, no mantiene una relación cercana con Robert Duff. “No hablamos muy a menudo”, confesó, reconociendo que este distanciamiento la ha dejado sin “un montón de respuestas”.

La actriz reflexionó sobre la complejidad de la desintegración familiar: “Uno escucha una versión y luego extrae lo que cree, y lo mismo ocurre con la otra. Es muy difícil, creo, cuando una familia se desintegra de forma tan drástica. A veces es difícil encontrar el camino de regreso. Y hay quienes quieren, y otros no”. Este contexto familiar se vio agravado por problemas legales; el mismo año del divorcio, Robert Duff pasó 10 días en la cárcel por desacato al tribunal en un caso relacionado con la venta de bienes familiares.

En aquel entonces, Robert Duff reconoció sus errores en una entrevista, admitiendo haber sido infiel al matrimonio y expresando su pesar por “el efecto que tuvo en las niñas”, en referencia a Hilary y su hermana Haylie.

Recientemente, con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Luck… or Something, los fans han especulado que varias canciones abordan su distanciamiento de su padre y su hermana. Duff abordó el tema en una entrevista con Glamour, explicando por qué decidió plasmar esas vivencias en su música: “Esa es mi familia. Son las personas que más te influyen. Que nazcas en una familia no significa que siempre permanezca unida. Solo puedes controlar tu lado de la calle… He tenido una vida muy complicada. Supongo que simplemente me sentí preparada para compartirlo”.

Hoy, Hilary Duff ha reconstruido su vida y es feliz junto a su esposo Matthew Koma, con quien tiene tres hijos, además de Luca, fruto de su relación con Comrie. Su testimonio revela el arduo trabajo emocional de romper con patrones familiares dolorosos para construir un futuro más estable y amoroso para sus propios hijos.

