Hilary Duff habló sobre la polémica con Ashley Tisdale: “Se sintió muy triste”

En una reciente y reveladora entrevista, Hilary Duff decidió enfrentar los rumores que la vinculan en una tensa relación con Ashley Tisdale. La estrella de Lizzie McGuire calificó de “muy triste” la situación generada tras las declaraciones de Tisdale, quien sugirió la existencia de un ambiente excluyente y tóxico dentro de un grupo de madres famosas en el que ambas coinciden.

El conflicto escaló luego de que Tisdale insinuara que este círculo —integrado también por figuras como Meghan Trainor y Mandy Moore— operaba bajo una dinámica de “chicas malas” similar a la de una escuela secundaria.

Tras la declaraciones de Tisdale, Duff fue tajante al desmentir estas afirmaciones, asegurando que dicha descripción “no es cierta” y lamentando que estas acusaciones afecten la imagen de un grupo de mujeres que solo buscan apoyarse en la maternidad. “Es una pena por todas las involucradas”, señaló la actriz en el podcast Call Her Daddy .

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando Matthew Koma, esposo de Duff, publicó una parodia en Instagram criticando la actitud de Tisdale. Aunque la publicación fue eliminada rápidamente, Duff aclaró que, si bien no censura a su marido, agradece que sea “feroz” al defenderla.

Ante el ruido mediático, la cantante subrayó que su prioridad actual es su familia, afirmando que al llegar a casa “apaga el ruido” para centrarse en sus hijos.

Además de este roce actual, Duff aprovechó para reflexionar sobre su histórica enemistad adolescente con Lindsay Lohan. Con la madurez que dan los años, recordó que aquellos conflictos, alimentados por la prensa y su relación compartida con el fallecido Aaron Carter, son cosa del pasado.

La actriz confirmó que ambas hicieron las paces hace tiempo en un encuentro casual: “Fue increíble. Ya no importa, han pasado muchos años”, concluyó la artista, quien actualmente se prepara para una gira mundial y el lanzamiento de su nuevo disco.

