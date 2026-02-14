Hilary Duff regresa a los escenarios con The Lucky Me Tour, su primera gira mundial en 20 años

Tras casi dos décadas de ausencia en los grandes escenarios, Hilary Duff hizo oficial su esperado regreso a la música en vivo. La artista estadounidense anunció este jueves su nueva gira mundial titulada The Lucky Me Tour, marcando un hito en su carrera al ser su primer tour a gran escala desde mediados de los años 2000.

“El nombre lo dice todo. Me siento muy afortunada de poder volver a estar en el escenario frente a todos ustedes”, expresó la cantante a través de sus redes sociales.

El anuncio fue acompañado por un video nostálgico donde Duff aparece empacando una maleta con objetos icónicos de su trayectoria, haciendo referencia a éxitos como “So Yesterday“ y a sus emblemáticas películas A Cinderella Story y The Lizzie McGuire Movie.

La gira, que comenzará formalmente el 22 de junio de 2026 en West Palm Beach, Florida, recorrerá siete países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y México. Entre los recintos más destacados se encuentran el Madison Square Garden en Nueva York, el O2 Arena en Londres y el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, donde se presentará en febrero de 2027.

Este tour servirá de plataforma para presentar su sexto álbum de estudio, Luck… or Something, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 20 de febrero. El disco, escrito en colaboración con su esposo y productor Matthew Koma, llega tras años en los que Duff se enfocó en su faceta actoral y familiar.

El pasado 6 de noviembre, Hilary Duff lanzó “Mature”, su primera canción desde 2015 y el primer sencillo de lo que será su nuevo álbum.

Como preámbulo, la artista ofrecerá una serie de presentaciones íntimas en el recinto Voltaire de Las Vegas durante mayo, antes de embarcarse en la producción completa que contará con la participación de la ganadora del Grammy, La Roux, como acto de apertura en varias regiones. La preventa de boletos iniciará la próxima semana, prometiendo ser uno de los eventos musicales más comentados del año.

