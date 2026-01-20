Hilary Duff revivió su era Disney en su regreso a los escenarios

El lunes, Londres fue testigo de un acontecimiento importante para los fans de la cultura pop de los 2000: Hilary Duff regresó oficialmente a los escenarios.

Más allá del regreso de Hilary Duff a los escenarios, uno de los momentos que más llamó la atención del primer show fue cuando sonaron las primeras notas de “What Dreams Are Made Of”, la popular canción de la película de Lizzie McGuire.

El momento fue particularmente especial para los fans de la cantante porque era la primera vez en más diez años que interpretaba el tema en vivo.

El concierto, celebrado en un formato íntimo, forma parte de su pequeña gira Small Rooms, Big Nerves, con la que se presentará en Toronto, Brooklyn y Los Ángeles.

Duff, quien ha pasado la última década enfocada en su carrera actoral y en su faceta como madre, admitió ante su audiencia sentirse “un poquito nerviosa” por este reencuentro. No obstante, esa vulnerabilidad desapareció cuando decidió abrazar la nostalgia y rendir tributo a la película de Disney que la catapultó al estrellato mundial en 2003.

La interpretación de la icónica balada no fue solo un regalo para sus fans, sino que también representó la reconciliación de la artista con su etapa en Disney, tras años de rumores sobre la cancelación de proyectos relacionados con el personaje.

La energía en el lugar alcanzó su punto máximo cuando el público, al unísono, acompañó a Hilary en el coro de la canción que definió a toda una generación.

Este regreso a los escenarios es el preludio del lanzamiento de su sexto álbum de estudio, titulado luck… or something, programado para el próximo 20 de febrero. Según adelantó la cantante, este nuevo trabajo, bajo el sello Atlantic Records, combina su madurez actual con la esencia pop que siempre la ha caracterizado.

El pasado 6 de noviembre, Hilary Duff lanzó “Mature”, su primera canción desde 2015 y el primer sencillo de lo que será su nuevo álbum.

