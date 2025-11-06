Hilary Duff estrenó ‘Mature’: Su primer sencillo original después de una década

Después de diez años de espera, Hilary Duff marcó su regreso a la escena musical con el lanzamiento de ‘Mature’, su primer sencillo original desde su álbum ‘Breathe In. Breathe Out.’, que es del año 2015.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han seguido de cerca la evolución de la artista, desde sus inicios en Lizzie McGuire hasta su consolidación como actriz y cantante.

Sobre ‘Mature’

‘Mature’, lanzado el jueves 6 de noviembre, fue coescrito por Duff junto a su esposo, Matthew Koma —quien también se encargó de la producción— y la compositora Madison Love. La canción representa un retorno a los sonidos pop-rock que caracterizaron sus inicios, combinados con letras introspectivas que reflejan una conversación entre su yo actual y su yo más joven.

El video musical de su nueva canción muestra a Duff en dos versiones distintas: una, bailando en un teatro vacío con un elegante abrigo de piel y un vestido brillante; la otra, luciendo un estilo más rebelde con una chaqueta de cuero, situada entre el público. Este concepto visual refuerza la idea de un reencuentro consigo misma.

En una entrevista para el podcast ‘Therapuss’, con Jake Shane, la estrella de ‘How I Met Your Father’ detalló que la idea central del video es “encontrarse contigo mismo donde estás”.

Además, reveló un emotivo guiño a su pasado: las mariposas, un símbolo recurrente desde su álbum debut ‘Metamorphosis’ (2003), hacen una aparición especial en el cierre del video. “Me encanta ese pequeño y tierno momento con mariposas. Es lindo devolverte el amor por todo lo que has superado para llegar hasta aquí”, comentó.

El lunes 3 de noviembre, Duff compartió en su cuenta de Instagram la portada del sencillo —una imagen caleidoscópica— junto al mensaje: “¡Qué alegría poder escuchar esto por fin! Lo he mantenido en secreto demasiado tiempo. Mi nuevo sencillo, Mature, sale el 6 de noviembre”.

Este lanzamiento no solo marca el regreso musical de la artista, sino que también se enmarca en un proyecto más amplio. En septiembre, Duff anunció que había firmado un contrato con Atlantic Records y que una docuserie, dirigida y producida por Sam Wrench, el mismo director de la película de ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift, está en camino.

Titulada provisionalmente ‘Because That’s What Dreams Are Made of’, la serie documentará su regreso a la música, mostrando los desafíos de equilibrar su vida familiar, la grabación de nuevo material y los preparativos para su regreso a los escenarios después de más de una década.

