Hilary Duff anuncia su regreso a la música con nuevo sencillo y docuserie

Tras una década de ausencia discográfica, Hilary Duff confirma oficialmente su esperado regreso a la escena musical. La artista, conocida por éxitos como ‘Come Clean’, anunció que su nuevo sencillo, titulado ‘Mature’, se lanzará este jueves 6 de noviembre.

La también actriz de 38 años compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, expresando su emoción: “¡Qué alegría poder escuchar esto por fin! Lo he mantenido en secreto demasiado tiempo”. En la publicación, reveló por primera vez la portada, el título y la fecha de lanzamiento del tema.

Este lanzamiento marca el primer material nuevo de Duff desde su último álbum de estudio, ‘Breathe In. Breathe Out’, publicado en 2015. Para este regreso, la cantante firmó un contrato con Atlantic Records, sello que respaldará el lanzamiento de su nueva música.

Regreso a la música con docuserie

Además del sencillo, la discográfica confirmó que una íntima docuserie acompañará el retorno musical de la estrella. El proyecto audiovisual narrará no solo su esperado reencuentro con la música, sino también su trayectoria personal, ofreciendo una mirada sin filtros a su vida actual. Aún se desconoce en qué plataforma se transmitirá su nuevo documental.

La dirección de la docuserie estará a cargo de Sam Wrench , quien también trabajó en ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, y promete “presentar una fascinante fusión de imágenes de estilo documental, entrevistas estilizadas, actuaciones y vídeos de su archivo personal”

Los fans podrán ser testigos de cómo Hilary compagina la crianza de su familia, la grabación de nuevas canciones, los ensayos para sus conciertos y los preparativos para volver a los escenarios después de más de diez años.

La noticia generó gran expectativa entre los seguidores de la artista, quienes esperan con ansias el regreso de su voz y el detrás de cámaras de su vida.

