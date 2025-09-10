Hilary Duff anuncia su regreso a la música

Excelentes noticias para los fanáticos de Hilary Duff, pues luego de 10 años de pausa en el terreno musical anunció un nuevo proyecto que desató revuelo entre su comunidad digital. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la ex estrella de Disney Channel colocó un breve, pero contundente mensaje con el que confirmó una nueva etapa en su faceta como cantante.

“Nueva música o algo“, escribió la famosa de 37 años a la par de algunas fotografías en las que se le ve posar desde un estudio de grabación en plena sesión.

De acuerdo con los primeros informes, este regreso musical estará acompañado de una docuserie dirigida por el británico Sam Wrench, quien estuvo a cargo del “Taylor Swift: The Eras Tour”. La pieza audiovisual dará una mirada inédita del proceso de grabación y los arduos ensayos para las presentaciones en vivo, incluyendo algunos aspectos de su vida familiar.

A pesar del revuelo que se generó entre sus seguidores más fieles, hasta el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de ambos proyectos.

Hilary Duff se suma a las filas de Atlantic Records

Otro de los detalles revelados sobre el gran regreso de Hilary Duff a la escena musical es que no lo hará sola, sino de la mano de una nueva firma discográfica: Atlantic Records. Esta noticia salió a relucir a propia voz de la compañía mediante un comunicado: “Despierta… Hilary Duff es oficialmente parte de la familia AMG. No podríamos estar más emocionados por este viaje y por la nueva música… o algo”, se lee en el post.

Es así como da inicio una nueva era para la artista estadounidense, cuyo último material discográfico como solista fue lanzado en el año 2015. Este llevó por titulo “Breathe In, Breathe Out”, del que destacan temas como “Sparks” y “One in a million”.

Durante esta pausa de 10 años, Duff ha tenido la oportunidad de reinventarse en el ámbito actoral. Y es que recordemos que se mantuvo activa en la televisión a través de su participación en series de renombre, como: “Younger” y el spin-off “How I Met Your Father”.

Seguir leyendo:

• ¡Hilary Duff se convierte en mamá por cuarta vez y comparte tiernas fotos de su proceso!

• Hilary Duff posa en traje de baño y recuerda el trastorno alimenticio que tuvo a los 17 años

• Hilary Duff dedica una sentida despedida a su ex, Aaron Carter: “te amaba”