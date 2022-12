Hilary Duff posa en traje de baño y recuerda el trastorno alimenticio que tuvo a los 17 años

Hilary Duff ha impactado a sus fans al aparecer en la edición australiana de la revista Women´s Health, luciendo espectacular al usar un ajustado traje de baño azul y mostrando varios tatuajes en su tonificado cuerpo.

En la entrevista que la publicación incluye la actriz habló, entre otras cosas, de un trastorno alimenticio que tuvo cuando era una adolescente de 17 años: “Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: ‘Estoy ante las cámaras y las actrices tienen que ser delgadas’. Fue horrible”. Tiempo después decidió enfocarse en fortalecer su cuerpo y aceptar su peso: “Aprecio mi salud. Realizo actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de mejorar sólo el exterior de mi cuerpo. Trato de pasar tiempo con gente que me hace sentir bien y que comparte conmigo los mismos puntos de vista sobre la salud y la positividad corporal, y la importancia de dormir lo suficiente y llevar una dieta equilibrada”.

Asesorada por el entrenador Dominic Leeder Hilary obtuvo mucha seguridad en sí misma, y en mayo pasado también posó para Women’s Health, pero desnuda: “Nos rompemos el trasero para poner en forma nuestros cuerpos y lucir lo mejor que podemos…Pero quiero trabajar lo que está en el interior. Esa es la parte más importante del sistema”.

