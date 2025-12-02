Hilary Duff tendrá una residencia en Las Vegas: ¿Cuándo serán los shows?

Tras el anuncio de su regreso a los escenarios, Hilary Duff reveló que tendrá una residencia especial en Las Vegas para el fin de semana de San Valentín.

De acuerdo con la revista People, la cantante estadounidense, que hace poco lanzó su primera canción en 10 años, tendrá presentaciones limitadas los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el teatro Voltaire del The Venetian Resort.

Durante estos shows, la cantante interpretará una selección de sus éxitos más conocidos, como “So Yesterday” y “Come Clean”, además de canciones de su próximo álbum Luck…or something, cuyo lanzamiento oficial está programado para el 20 de febrero.

Las entradas para la residencia de Hilary Duff en Las Vegas podrán adquirirse a partir del miércoles 3 de diciembre en la página web de la cantante

Esta residencia llega tras el anuncio del regreso a los escenarios de la cantante con la gira Small Rooms, Big Nerves, cuyas entradas se agotaron al poco tiempo.

Con su gira, que comenzará el 19 de enero de 2026, la cantante se presentará en Londres, Toronto, Brooklyn y Los Ángeles.

El pasado 6 de noviembre, Hilary Duff lanzó “Mature”, su primera canción desde 2015 y el primer sencillo de lo que será su nuevo álbum Luck…or something.

El anuncio de la gira y la residencia en Las Vegas, marca el regreso de Hilary Duff a la música y los shows en vivo, después de haberse dedicado en los últimos años a la actuación y su familia.

