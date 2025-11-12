Hilary Duff volverá a los escenarios: La cantante anunció su primera gira en 10 años

Hilary Duff está de vuelta en la música. La cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores al anunciar su primera gira musical en más de 10 años.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante anunció que hará una mini gira llamada Small Rooms, Big Nerves, que comenzará el 19 de enero de 2026 en el histórico O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres.

La serie de conciertos continuará en las ciudades de Toronto, Brooklyn y Los Ángeles en recintos íntimos, buscando una conexión más cercana con sus fans.

Este anuncio llega justo después del lanzamiento de su sencillo “Mature”, la primera canción que publica desde 2015, coescrita y producida por su esposo Matthew Koma.

Hilary expresó a través de sus redes sociales su emoción y también un poco de nervios por el retorno a los escenarios: “Estoy más que lista (y bueno, un poquito nerviosa)… ¡Desempolven sus zapatos de baile! ¡Allá voy!”.

La gira marca el regreso de la exprotagonista de Lizzie McGuire a la música y los shows en vivo, después de haberse dedicado en los últimos años a la actuación y su familia.

En esta nueva etapa, la cantante promete interpretar en sus shows tanto temas nuevos como algunos de los clásicos que hicieron famoso su nombre.

La preventa de entradas para esta serie especial de conciertos de Hilary Duff comenzará el 14 de noviembre a las 10 am y la venta general será a partir de las 3 pm del mismo día.

Hilary Duff está lista para reconectar con su público y crear recuerdos inolvidables en esta esperada vuelta a los escenarios.

