Hilary Duff confirma que su nueva canción ‘We Don’t Talk’ está dedicada a su hermana

La cantante y actriz Hilary Duff confirmó lo que muchos fans sospechaban: su nueva y emotiva canción, ‘We Don’t Talk’, está dedicada a su complicada relación con su hermana mayor, Haylie Duff.

En una sincera entrevista reciente con el programa CBS Mornings, la estrella de 38 años, conocida por éxitos como ‘So Yesterday’, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el tema.

La relación de las hermanas

“Sí, lo es. Definitivamente se trata de mi hermana”, confesó Hilary, visiblemente emocionada mientras hacía una pausa para contener el llanto. “Y sin duda, lo más solitario de mi existencia es no tener a mi hermana en mi vida en este momento”.

Hilary y Haylie Duff, quienes protagonizaron juntas películas como ‘Material Girls’ y grabaron versiones de canciones como ‘Our Lips Are Sealed’, solían compartir una relación muy cercana ante el ojo público. Sin embargo, en los últimos años, las hermanas no han sido fotografiadas juntas, alimentando los rumores de un distanciamiento que ahora la cantante decidió abordar en su música.

La canción forma parte de su nuevo álbum, ‘Luck… or Something’, y la decisión de incluirla no fue fácil. La exestrella de Disney Channel admitió que “realmente tuvo dificultades” para hacer pública una experiencia tan personal. Pero, la conexión con sus seguidores lo que la convenció.

Finalmente, Hilary decidió que la canción debía ser parte del álbum por ser su “verdad”. Añadió: “Es difícil porque soy yo misma y la gente sabe todo sobre mi vida desde que era niña, ¿sabes? Y no necesariamente elegí esa parte, pero es mi realidad y, sinceramente, fue sanador decirlo“.

La artista también reflexionó sobre lo complicado que es vivir bajo el escrutinio público, donde las especulaciones sobre su vida personal, incluyendo el origen de la canción.

“A veces se equivocan, y a veces tienen razón, y todo eso es una locura de procesar”, señaló. “Creo que intento dejar que ese ruido se filtre cada vez menos”.

Sobre la posible reacción de su hermana, Duff se mostró incierta pero fiel a su necesidad de expresión. “No sé cómo reaccionará, pero es una parte muy personal de mi vida que no se queda en lo personal, así que mejor le cuento cómo es para mí como experiencia”, explicó.

“No intento decir nada malo. Es solo mi experiencia, y eso es todo lo que quiero compartir“.

La letra de “We Don’t Talk” refleja con precisión este sentimiento de pérdida y la brecha entre dos personas que compartieron un mismo origen. En ella, Hilary canta: “Porque venimos de la misma casa, de la misma sangre / Una combinación diferente, pero la misma cerradura. La gente me pregunta cómo estás, y quiero decir que genial / Pero la verdad es que no lo sé / Lo que siempre termino diciendo es / Que no hablamos”.

