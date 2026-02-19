Hilary Duff toma las calles de Los Ángeles en la última edición de la revista Glamour

Hilary Duff llega a 2026 con algo más que nostalgia dosmilera. La actriz y cantante acaba de protagonizar la portada de la revista Glamour, en una producción que la muestra en escenarios urbanos de Los Ángeles y que funciona como marco para un momento clave: el lanzamiento de su nuevo álbum, “Luck? or something”, y el arranque de una gira internacional que la llevará por distintas ciudades de Estados Unidos, México, Canadá, Reino Unido y Australia, entre otros países.

En una de las fotos de la sesión, la estrella camina por una esquina angelina junto a un exhibidor metálico lleno de ejemplares de La Opinión. Es un detalle mínimo dentro del reportaje, pero dice mucho del paisaje real de la ciudad y de cómo la prensa en español forma parte natural del entorno donde Hilary se mueve hoy.

Un nuevo disco después de diez años

En la entrevista con Glamour, la artista repasa la ruta que la llevó de ícono teen en “Lizzie McGuire” a una esta nueva etapa como artista de 38 años que decide volver al pop, pero retomando la narrativa sobre su historia. El resultado es “Luck… or something”, su sexto álbum de estudio y el primero desde “Breathe In. Breathe Out” (2015), que se lanza el 20 de febrero de 2026.

El disco, producido principalmente junto a su esposo (el productor Matthew Koma), se construye alrededor de una sensación muy específica: una mezcla de estabilidad y vértigo que llega cuando la vida parece estar “ordenada” (pareja, hijos, trabajo) pero aparecen dudas sobre lo que quedó pendiente. Las letras hablan de relaciones pasadas, de tensiones familiares y de la forma en que la maternidad cambia el centro de gravedad emocional.

El sencillo “Mature” ya ha generado conversaciones, pues aborda una relación con una persona mayor que ella, que hoy describe como “inapropiada” desde la distancia del tiempo. Otro tema, “We Don’t Talk”, apunta a una ruptura emocional con su hermana Haylie, mientras que “The Optimist” entra en terrenos más íntimos al hablar de la relación con su padre.

Según cuenta en la entrevista que acompaña la portada de este mes de Glamour, Duff apuesta por un pop que pueda dialogar con un público más maduro en todos los sentidos, con preguntas sobre el paso del tiempo, el cansancio, la rutina y los intentos de seguir encontrando momentos de intensidad en medio de agendas llenas, responsabilidades y crianza.

The Lucky Me Tour: regreso global

El lanzamiento del disco viene acompañado de The Lucky Me Tour, la primera gira global de Duff en casi dos décadas. El tour recorrerá siete países con fechas en Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, a partir del 22 de junio de 2026 en West Palm Beach, Florida, y se extenderá hasta febrero de 2027.

De acuerdo con la propia Duff, los shows combinarán canciones nuevas con temas de su disco “Metamorphosis” (2003), su álbum homónimo de 2004 y sencillos de su etapa más bailable, como “With Love” y “Sparks”. Es decir, un set pensado para fans que la siguen desde la adolescencia, pero también para quienes la conocieron más tarde por sus series recientes.

En la conversación con Glamour, la artista reconoce el peso que tiene tomar esta decisión con cuatro hijos pequeños en casa. El artículo la muestra calculando cómo equilibrar la logística de una gira de arenas con el deseo de seguir presente en la vida cotidiana de su familia, y abre un tema que conecta con muchas mujeres de su generación: la culpa por hacer espacio para proyectos propios.

Una portada que habla de Los Ángeles y de sus lectores

La producción fotográfica firmada por Emmanuel Monsalve recorre distintos escenarios de Los Angeles que cualquier habitante de la ciudad puede reconocer.

En una de esas imágenes, Hilary aparece con un look cuidado y mirando a la cámara mientras está recargada en un rack con ejemplares impresos de La Opinión. El gesto no está subrayado en el texto original, pero funciona como un pequeño retrato del tejido urbano donde conviven el entretenimiento en inglés y los medios en español que informan a la comunidad latina del sur de California.

Hilary Duff, de ícono juvenil a cronista de la vida adulta

La pieza de Glamour también mira hacia atrás. Duff recuerda el impacto de la cultura de tabloides de los 2000, esa época en que la prensa y los paparazzi escrutaban a jóvenes famosas con una crueldad que hoy, al menos en teoría, genera más rechazo. Cuenta cómo ser etiquetada como “la chica buena” de Disney resultaba confuso en un entorno que transformaba cualquier decisión personal en material para portadas.

Dos décadas después, la cantante parece interesada en otra forma de exposición. Tanto su nuevo disco como la gira que lo acompaña han sido recibidos por una base sólida de fans que han abrazado esta nueva etapa de la artista; mucho más compleja y reconocible por su público, que también se ha transformado durante los últimos años.

Sigue Leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 20 al 22 de febrero

• Pixar lanza el tráiler de “Toy Story 5” con Buzz Lightyear, Woody y Jessie como protagonistas

• Pitbull intentará romper el récord Guinnes en uno de sus shows: ¿Qué hará?