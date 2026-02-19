Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 20 al 22 de febrero

La película protagonizada por Glen Powell que cuenta la historia de ‘Becket Redfellow’, un hombre que, tras ser apartado de su multimillonaria familia al nacer, traza un plan meticuloso para recuperar su herencia: “How to Make a Killing”. La serie de thriller psicológico en la que Karla Souza interpreta a una policía en búsqueda del culpable de un brutal asesinato: “56 Days”. El documental que explora la fascinante historia real de dos hermanos que en 2003 aparecieron repentinamente en un pueblo de British Columbia, Canadá: “Wild Boys: Strangers in Town”. Y la secuela que profundiza en la vida del vocalista de la banda MercyMe, Bart Millard, en el momento en que su pasado amenaza con desestabilizar su vida personal y familiar mientras se encuentra en la cima de su carrera: “I Can Only Imagine 2”.

How to Make a Killing

¿Hasta dónde llegaría alguien por recuperar lo que cree que le pertenece por derecho de nacimiento? Esta comedia negra protagonizada por Glen Powell sigue a Becket Redfellow, un hombre que, tras ser apartado de su multimillonaria familia al nacer, traza un plan meticuloso para recuperar su herencia. Para obtener una fortuna de $28 mil millones de dólares, deberá eliminar uno a uno a todos los parientes que se interponen en su camino, siendo cada asesinato más elaborado y ridículo que el anterior. El resultado final funciona como una divertida sátira sobre el privilegio y la codicia. Dirigida por John Patton Ford, el film es un remake del clásico británico “Kind Hearts and Coronets” (1949). El elenco se completa con Margaret Qualley como Julia, la amiga de la infancia de Becket, Jessica Henwick como su novia Ruth, Topher Grace como su primo y Ed Harris como su abuelo. Estreno hoy en cines.

56 Days

Ciara Wyse (Dove Cameron), Oliver Kennedy (Avan Jogia) en “56 Days”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

La mexicana Karla Souza interpreta a una policía en esta serie de thriller psicológico de 8 episodios que acaba de estrenar Prime Video. Un encuentro casual en el supermercado entre Oliver (Avan Jogia) y Ciara (Dove Cameron) detona un intenso romance. 56 días después aparece en el apartamento de Oliver un cuerpo sin identificar, brutalmente asesinado y descompuesto. ¿La mató él? ¿Lo mató ella? Narrada con una doble línea temporal, la mantiene la tensión hasta descubrir quién es realmente la víctima.

Wild Boys: Strangers in Town

“Wild Boys: Strangers in Town”. Crédito: Paramount+ | Cortesía

Este documental de dos partes explora la fascinante historia real de dos hermanos que en 2003 aparecieron repentinamente en un pueblo de British Columbia, Canadá. Los jóvenes alegaron haber crecido aislados en el bosque, sin escuelas, doctores ni ningún récord de su existencia. Cuando una madre del lugar los acoge, se desata una obsesión en el pequeño pueblo, con periodistas y autoridades investigando el caso. Ya disponible en Paramount+.

I Can Only Imagine 2

Milo Ventimiglia como “Tim” en “I Can Only Imagine 2”. Crédito: Lionsgate/ Jake Giles Netter | AP

La primera entrega fue un éxito de taquilla en 2018 con la historia real del grupo cristiano MercyMe y su canción homónima, la más vendida del género. Esta secuela profundiza en la vida del vocalista Bart Millard, que vive el momento más dulce de su carrera: estadios llenos, una base de fans fiel y un éxito sin precedentes. Sin embargo, su pasado amenaza con desestabilizar su vida personal y familiar, especialmente su relación con su hijo, Sam. Estreno en cines.

Being Gordon Ramsay

Netflix acaba de estrenar esta serie documental de seis episodios que sigue al célebre chef Gordon Ramsay entre bastidores mientras equilibra su vida familiar, su imperio global y el mayor lanzamiento de su carrera.

