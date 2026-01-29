Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero

La cinta protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista en la que dos hermanos se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre, descubriendo secretos de familia enterrados y una conspiración que los ponen a prueba: “The Wrecking Crew”. El falso documental en el que la cantante Charli XCX interpreta una versión de sí misma que tiene que lidiar con las intensas exigencias derivadas del éxito de su sencillo “Brat” en el verano de 2024: “The Moment”. La película sobre un hombre solitario (Jason Statham) que vive ocultándose de su pasado como soldado de operaciones especiales y pronto debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado: “Shelter”. Y el documental sobre la historia de las únicas fotografías conocidas tomadas desde el interior del Gueto de Varsovia durante el levantamiento de abril de 1943: “33 Photos from the Ghetto”.

The Wrecking Crew

Jason Momoa y Dave Bautista presumen mucho músculo, pero también nos comparten una buena dosis de humor en esta comedia de acción que transcurre en Hawaii. La trama sigue a dos hermanos que están distanciados. El pequeño es Jonny (Momoa), un policía incontrolable amante de las motos. El mayor es James (Bautista), un disciplinado Navy SEAL. Tras años sin hablarse, se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se proponen descubrir la verdad, resurgen secretos de familia enterrados y una conspiración que los ponen a prueba. A la vez que se pelean entre ellos, deberán dejar de lado sus diferencias para juntos enfrentar a quienes terminaron con la vida de su padre. La película está dirigida por el portorriqueño Ángel Manuel Soto (“Blue Beetle”) y también cuenta con Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root y Morena Baccarin entre el elenco. Dos horas de risas, persecuciones, tiros y peleas que funciona por la buena química entre los dos protagonistas. Ya disponibe en Amazon Prime Video.

The Moment

“The Moment”. Crédito: A24 | Cortesía

Casi nunca una película tiene su premiere en un festival casi al mismo tiempo que llega a los cines, pero es lo que ha ocurrido con “The Moment”, un falso documental en el que la cantante Charli XCX interpreta una versión de sí misma que tiene que lidiar con las intensas exigencias derivadas del éxito de su sencillo “Brat” en el verano de 2024, mientras planea su primer tour en grandes estadios. Incluye cameos de celebridades como Kylie Jenner y cuenta Alexander Skarsgard y Rosanna Arquette. En cines.

Shelter

Jason Statham en “Shelter”. Crédito: Daniel Smith, Black Bear | Cortesía

En una remota isla costera, un hombre solitario y huraño (Jason Statham) vive ocultándose de su pasado como soldado de operaciones especiales. Cuando su escondite es descubierto, una adolescente (Bodhi Rae Breathnach) que le ayudaba en la isla se convierte también en objetivo de sus perseguidores. Obligado a abandonar su aislamiento, debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado mientras protege a la joven. Acción sin descanso en otra película típica de Statham que llega hoy a los cines.

33 Photos from the Ghetto

“33 Photos from the Ghetto”. Crédito: Zbigniew Leszek Grzywaczewski, HBO | Cortesía

HBO Max acaba de lanzar este documental sobre la historia de las únicas fotografías conocidas tomadas desde el interior del Gueto de Varsovia durante el levantamiento de abril de 1943 y su brutal represión que no fueron realizadas por las fuerzas alemanas. Las imágenes, captadas en secreto por el bombero polaco Zbigniew Leszek Grzywaczewski, de 23 años, ofrecen un inusual testimonio civil de uno de los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

Bridgerton: Season 4 Part 1

Netflix acaba de estrenar la primera parte de la 4ª temporada de Bridgerton, centrada en el segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). Aunque sus hermanos están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza… hasta que conoce a una cautivadora dama en el baile de máscaras de su madre.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 23 al 25 de enero

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 16 al 18 de enero

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 9 al 11 de enero