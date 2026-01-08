Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 9 al 11 de enero

La cinta dirigida por Johannes Roberts en la que “Lucy” y sus amigos deberán enfrentarse al primitivo horror desatado, en una lucha desesperada por la vida en un entorno paradisíaco que se torna letal: “Primate”. La película de acción que sigue a la familia Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin y Roman Griffin Davis), quienes se ven obligados a abandonar la seguridad de su búnker en Groenlandia para atravesar un mundo devastado en busca de un nuevo hogar: “Greenland 2: Migration”. La serie de thriller psicológico de seis episodios ambientada en una calurosa Atlanta y protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal: “His & Hers”. Y el documental que aborda el cambio climático, la migración y la resiliencia: “The Tale of Silyan”.

Primate

Jessica Alexander como “Hannah” y Miguel Torres Umba como “Ben” en la cinta “Primate”. Crédito: Paramount Pictures | Cortesía

Nuevo año, mismo género copando estrenos en la gran pantalla semana tras semana: el terror. En la estadounidense “Primate” la trama sigue a Lucy (interpretada por Johnny Sequoyah), quien regresa a casa de la universidad para reunirse con su familia, incluido su chimpancé adoptado llamado Ben. Lo que comienza como unas tranquilas vacaciones tropicales con amigos —como Hannah (Jessica Alexander) y Adam (Troy Kotsur)— se convierte en una pesadilla cuando un animal rabioso muerde a Ben y se transforma en una amenaza feroz e impredecible. Atrapados y luchando por sobrevivir, Lucy y sus amigos deberán enfrentarse al primitivo horror desatado, en una lucha desesperada por la vida en un entorno paradisíaco que se torna letal. Dirigida por Johannes Roberts, quien también escribió el guion junto a Ernest Riera, el reparto también incluye a Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, Charlie Mann y Tienne Simon.

Greenland 2: Migration

No estamos hablando de Donald Trump y su afán imperialista por hacerse con Groenlandia, sino de la secuela de la apocalíptica “Greenland” (2020). En esta segunda entrega, tras el impacto de un cometa que diezmó a la mayor parte de la Tierra, la familia Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin y Roman Griffin Davis) se ven obligados a abandonar la seguridad de su búnker en Groenlandia para atravesar un mundo devastado en busca de un nuevo hogar. Estreno en cines.

His & Hers

Tessa Thompson como “Anna” en el episodio 102 de “His & Hers”. Crédito: Eli Joshua Ade | Netflix

Tessa Thompson y Jon Bernthal protagonizan esta serie de thriller psicológico de seis episodios ambientada en una calurosa Atlanta. Anna se está alejando de sus amigos y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en el pueblo donde creció, se lanza de lleno al caso y comienza a buscar respuestas. El detective Jack Harper sospecha de su implicación y la coloca en el centro de su investigación. Hay dos versiones de cada historia, así que alguien siempre miente.

The Tale of Silyan

“The Tale of Silyan”. Crédito: Ciconia Film/Jean Dakar | Cortesía

Del director de “Honeyland” llega a Hulu y Disney+ este documental que aborda el cambio climático, la migración y la resiliencia. Nikola, un agricultor de Macedonia que lidia con políticas del gobierno, se ve incapaz de vender su tierra o sus cosechas. Cuando su familia se marcha al extranjero en busca de una vida mejor, Nikola acepta un trabajo como vigilante de un vertedero, donde encuentra a la cigüeña blanca herida Silyan. Mientras cuida al ave, se forja un vínculo inesperado entre el hombre y el animal.

Roads of Fire

El documental de Nathaniel Lezra que muestra el negocio global del tráfico de personal a través de tres historias –un contrabandista en el Tapón del Darién, una familia que sale de Venezuela y una inmigrante que pide asilo en Nueva York- ya está disponible bajo demanda en Amazon, Apple TV y Fandango at Home.

