Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 19 al 21 de diciembre

La tercera entrega de la exitosa saga “Avatar” de James Cameron, que arrancó en 2009 y a la que aún le quedarán dos episodios más en 2029 y 2031: “Avatar: Fire and Ash”. La cinta protagonizada por Sydney Sweeney en la que el empleo soñado se convierte en un juego de secretos y abusos donde nada es lo que parece: “The Housemaid”. El drama íntimo sobre segundas oportunidades, ego y vulnerabilidad que sigue a Alex (Will Arnett): “Is This Thing On?”. Y el documental que se centra en el meteórico ascenso de la banda Counting Crows tras el éxito de “Mr Jones” y su álbum debut “August and Everything After”: “Counting Crows: Have You Seen Me Lately?”.

Avatar: Fire and Ash

Llega a los cines la tercera entrega de la exitosa saga “Avatar” de James Cameron, que arrancó en 2009 y a la que aún le quedarán dos episodios más en 2029 y 2031. Tras los eventos de “The Way of Water” (2022), Jake (interpretado otra vez por Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) luchan por mantener unida a su familia mientras enfrentan el dolor por la muerte de su hijo Neteyam. Cuando un viaje con los nómadas Comerciantes del Viento los lleva al territorio del vengativo Pueblo Ceniza —Na’vi que rechazan a Eywa desde que sus tierras fueron arrasadas por la lava de los volcanes, liderados por la feroz Varang (Oona Chaplin)—, los Sully se ven envueltos en un nuevo conflicto que amenaza nuevamente a Pandora. Mientras la corporación RDA de los humanos se reorganiza y el Coronel Quaritch (Stephen Lang) busca venganza, Jake y Neytiri deberán confrontar su dolor más profundo y redescubrir lo que significa que su familia permanezca unida como una sola.

The Housemaid

Sydney Sweeney como “Millie” y Amanda Seyfried como “Nina” en “The Housemaid”. Crédito: Daniel McFadden, Lionsgate | Cortesía

Intentando escapar de su pasado, Millie (Sydney Sweeney) acepta un trabajo como empleada doméstica interna para la adinerada Nina (Amanday Seyfried) y su marido Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Pero lo que comienza como el empleo soñado pronto se desmorona y se convierte en algo mucho más peligroso: un juego de secretos y abusos donde nada es lo que parece. Entretenido thriller, aunque a ratos parece un videoclip para el lucimiento de Sweeney y Sklenar. Ya en cines.

Is This Thing On?

Will Arnett y Laura Dern en “Is This Thing On?”. Crédito: Jason McDonald, Searchlight Pictures | Cortesía

Bradley Cooper dirige este drama íntimo sobre segundas oportunidades, ego y vulnerabilidad. La historia sigue a Alex (Will Arnett) quien, separado de su familia y en camino al divorcio, se refugia en pequeños clubes de comedia de Nueva York en los que hace stand-up para reencontrarse a sí mismo. Mientras, su esposa Tess (Laura Dern) debe confrontar los sacrificios que ha hecho por la familia. Ambos deberán navegar la co-paternidad, su identidad y evaluar si el amor puede tomar otra forma. En cines.

Counting Crows: Have You Seen Me Lately?

“Counting Crows”. Crédito: Chris Strother Collection, HBO | AP

HBO lanza una entrega de su serie “Music Box” dedicada a momentos clave en la historia de la música. Este documental se centra en el meteórico ascenso de la banda Counting Crows tras el éxito de “Mr Jones” y su álbum debut “August and Everything After” y la posterior presión que sufrió su líder Adam Duritz, con las secuelas emocionales del proceso creativo detrás de su disco sucesor, “Recovering the Satellites”, y el peaje de la fama repentina y la pérdida del anonimato. Ya disponible en HBO Max.

La Hora de los Valientes

Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas protagonizan esta comedia de acción que supone el remake mexicano de la película argentina “Tiempo de valientes”. Ya en Netflix con el título en inglés “A Time For Bravery”.

