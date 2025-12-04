Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de diciembre

La cinta dirigida por Chloé Zhao que reflexiona sobre el amor, la pérdida y la capacidad del arte para transfigurar el sufrimiento: “Hamnet”. La secuela sobre la popular cinta de terror sobre los animatronics de la pizzería Freddy Fazbear: “Five Nights at Freddy’s 2”. La serie tipo western de 10 episodios protagonizada por Gillian Anderson y Lena Headey que se desarrolla en 1854 en el Territorio de Washington, antes de convertirse en estado de la Unión: “The Abandons”. Y el documental que cuenta el viaje de una vida que conoció la fama desde la adolescencia, pero que tuvo que reinventarse constantemente para adaptarse a una industria que nunca deja de cambiar: “Paul Anka: His Way”.

Hamnet

Dirigida por Chloé Zhao (“Nomadland”) y basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell, “Hamnet” explorar la historia que supuestamente llevó a William Shakespeare a escribir su obra culmen, Hamlet. Paul Mescal interpreta a un Shakespeare en una etapa temprana de su carrera, mientras Jessie Buckley encarna a Agnes Hathaway, una mujer enigmática, intuitiva y ferozmente protectora de sus hijos. La historia gira en torno a la muerte de su hijo de once años, Hamnet, cuya desaparición fractura a la familia y desencadena un duelo silencioso que marcará para siempre la relación entre Shakespeare y Agnes. Zhao teje una narrativa cargada de atmósfera, simbolismo y contención emocional, mostrando el vacío que deja la pérdida y cómo este dolor se transforma, con el tiempo, en uno de los impulsos creativos más potentes del dramaturgo. Con actuaciones intensas y una dirección visualmente poética, “Hamnet” reflexiona sobre el amor, la pérdida y la capacidad del arte para transfigurar el sufrimiento. Estreno en cines.

Five Nights at Freddy’s 2

En 2023 Five Nights at Freddy’s sorprendió logrando la mejor taquilla del año para una película de terror. Así que la secuela comenzó a prepararse rápidamente. La trama sucede un año después de los sucesos con los animatronics de la pizzería Freddy Fazbear. Mike (Josh Hutcherson) y la oficial Vanessa (Elizabeth Lail) han ocultado la verdad a Abby (Piper Rubio), la hermana menor de Mike. Cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, despiertan un horror olvidado por décadas.

The Abandons

Netflix acaba de estrenar una serie tipo western de 10 episodios protagonizada por Gillian Anderson y Lena Headey. Es 1854 en el Territorio de Washington, antes de convertirse en estado de la Unión. Las matriarcas de dos familias muy distintas —una de aristócratas adinerados y la otra de huérfanos y marginados a los que ha adoptado— ven sus destinos entrelazados por dos crímenes, un terrible secreto, un amor imposible y una parcela de tierra con plata escondida bajo la superficie.

Paul Anka: His Way

Paul Anka es el único artista de la historia que ha tenido una canción en el Billboard Top 100 en siete décadas consecutivas. Ahora, a sus 84 años, este cantante canadiense sigue haciendo giras. HBO acaba de estrenar este documental mitad biografía, mitad “road movie”, que nos cuenta el viaje de una vida que conoció la fama desde la adolescencia, pero que tuvo que reinventarse constantemente para adaptarse a una industria que nunca deja de cambiar.

Bel-Air, Season 4

La serie que trajo de vuelta al “Fresh Prince” Will Smith, desde West Philly hasta Bel-Air en una versión más dramática y menos cómica, acaba de estrenar su cuarta y última temporada en Peacock. Pero el episodio final se revelará el lunes 8.

