Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 28 al 30 de noviembre

La secuela que llega casi diez años después de la primera entrega en 2016, ganadora del Óscar a Mejor Película de Animación: “Zootopia 2”. La cinta en la que un experto en tecnología (Marcelo) llega a Brasil y se convierte en el objetivo involuntario en el torbellino político de la dictadura y emprende una huída junto a su hijo y sus compañeros de la creciente resistencia: “The Secret Agent”. La comedia romántica en la que Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la decisión de quedarse con Larry (Miles Teller), el hombre con el que compartió su vida, o con Luke (Callum Turne), su primer amor, quien ha esperado a que ella llegara a reunirse con él: “Eternity”. Y el documental que descubre la verdad detrás de una de las fotografías más icónicas de la guerra de Vietnam, “El Terror de la Guerra”, también conocida como “Napalm Girl”: “The Stringer: The Man Who Took The Photo”.

Zootopia 2

Tras el éxito de “Wicked: For Good” la semana pasada, la taquilla confía en seguir recuperándose con el estreno de la secuela de “Zootopia” casi diez años después de la primera entrega en 2016, ganadora del Óscar a Mejor Película de Animación. Repiten como protagonistas la pareja de policías formada por el zorro rojo Nick Wilde (voz de Jason Bateman) y la coneja Judy Hoops (Ginnifer Goodwin), a los que se suman nuevos personajes como la víbora Gary De’Snake (Ke Huy Quan), el castor Nibbles Maplestick (Fortune Feimster) y el lince Pawbert Lynxley (Andy Samberg). La trama presenta un nuevo caso para Hoops y Wilde cuando descubren que ha llegado a Zootopia la primera serpiente después de cien años, al mismo que se va a celebrar la gala Zootennial para conmemorar la construcción de las murallas “climáticas” de la ciudad. Cuando la pareja de detectives se infiltra en la elegante fiesta organizada por la poderosa familia de los Lynxleys, descubrirán el mayor secreto de Zootopia. Con canciones de Shakira a través de su personaje Gazelle, la película ya está en los cines.

The Secret Agent

En la semana del Carnaval de 1977, Marcelo (Wagner Moura) llega a Recife, Brasil, una ciudad tan vibrante como violenta. Experto en tecnología que de pronto se convierte en un objetivo involuntario en el torbellino político de la dictadura, Marcelo tendrá que huir de sicarios junto a su hijo con la ayuda de Elza, una misteriosa mujer, y sus compañeros de la creciente resistencia clandestina del país. Dirigida por Kleber Mendonça Filho (“Retratos Fantasmas”) y premiada en Cannes, llega ahora a los cines.

Eternity

En una vida después de la muerte donde las almas tienen una semana para decidir dónde y con quién pasar el resto de la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la imposible decisión de quedarse con Larry (Miles Teller), el hombre con el que compartió su vida, o con Luke (Callum Turne), su primer amor, quien murió joven y ha esperado durante 67 años a que ella llegara a reunirse con él. Comedia romántica que llega a los cines justo para el fin de semana de Thanksgiving.

The Stringer: The Man Who Took The Photo

Un exeditor fotográfico de Saigón revela un secreto que lo ha atormentado durante 52 años, desencadenando una investigación de dos años para descubrir la verdad detrás de una de las fotografías más icónicas de la guerra de Vietnam, “El Terror de la Guerra”, también conocida como “Napalm Girl”. El fotógrafo de conflictos Gary Knight y un pequeño equipo de periodistas emprenden la búsqueda para localizar a un hombre conocido únicamente como el “stringer”. Ya disponible en Netflix.

Stranger Things 5: Volume 1

Netflix acaba de estrenar los primeros cuatro episodios de la última temporada de Stranger Things. Los tres siguientes llegarán el 25 de diciembre. Y el gran final de la serie, el 31 de diciembre.

