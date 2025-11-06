Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 7 al 9 de noviembre

La cinta que plantea una reflexión sobre el poder, la responsabilidad y los límites del castigo al tiempo que revive un momento clave de la historia contemporánea: “Nuremberg”. La nueva entrega de la franquicia que iniciara Arnold Schwarzenegger en 1987, ahora protagonizada por Elle Fanning: “Predator: Badlands”. El drama psicológico con pinceladas de comedia negra que esta liderado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson: “Die My Love”. Y la nueva adaptación del clásico de Mary Shelley en la que el cineasta mexicano Guillermo del Toro vuelve a demostrar que es un maestro del terror y la fantasía: “Frankenstein”.

Nuremberg

En 1945, en las inmediaciones de la ciudad de Nuremberg, el psiquiatra del Ejército estadounidense, el teniente coronel Douglas M. Kelley (interpretado por Rami Malek), debe evaluar la aptitud mental de los principales criminales de guerra nazis para someterlos al tribunal internacional. Su caso más explosivo es el del mariscal de campo Hermann Göring (Russell Crowe), el enigmático y carismático líder nazi que se enfrenta a Kelley en un duelo psicológico tan intelectualmente intenso como moralmente aterrador. Mientras tanto, el fiscal jefe Robert H. Jackson (Michael Shannon) da forma al proceso bajo el lema de que la justicia de los vencedores debe también examinar la culpa humana. Con apoyo de un reparto que incluye a Richard E. Grant, Colin Hanks, John Slattery y Leo Woodall, la película plantea una reflexión sobre el poder, la responsabilidad y los límites del castigo al tiempo que revive un momento clave de la historia contemporánea. Estreno en cines.

Predator: Badlands

Thia (Elle Fanning) y Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) en “Predator: Badlands”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

En el planeta más peligroso del universo, Dek (Dimitrius Schuster‑Koloamatangi) es un joven guerrero Predator marginado por su clan porque no tiene el tamaño ni la fuerza requeridos. Para sobrevivir obtendrá la ayuda de la androide Thia (Elle Fanning), con la que forja una alianza inesperada y poder demostrar que incluso el cazador puede convertirse en presa. Estreno en cines de una nueva entrega de la franquicia que iniciara Arnold Schwarzenegger en 1987.

Die My Love

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en “Die My Love”. Crédito: Kimberly French | Cortesía

Grace (Jennifer Lawrence) y su esposo Jackson (Robert Pattinson) se mudan a Montana, a una vieja casa en el campo con la esperanza de empezar de nuevo. Pero la maternidad, el aislamiento y el deterioro de la salud mental de la joven escritora convierten su vida en un paisaje de amor, locura y destrucción interna. El elenco se completa con caras tan conocidas como las de Nick Nolte, Sissy Spacek y LaKeith Stanfield. Drama psicológico con pinceladas de comedia negra que se estrena en cines.

Frankenstein

Oscar Isaac como Victor Frankenstein en “Frankenstein”. Crédito: Netflix | Cortesía

El cineasta mexicano Guillermo del Toro vuelve a demostrar que es un maestro del terror y la fantasía con esta nueva adaptación del clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un científico tan brillante como egocéntrico que da vida a una criatura (Jacob Elordi) mediante un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto del creador como de su creación. Mia Goth, Lars Mikkelsen y Christoph Waltz completan el excelente elenco. Ya disponible en Netflix.

Love+War

National Geographic acaba de estrenar este documental sobre la fotógrafa de conflictos Lynsey Addario. La cinta nos muestra cómo captura la realidad de las guerras por todo el mundo mientras trata de balancear su maternidad.

