Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre

Bugonia

El director de culto Yorgos Lanthimos (“Poor Things”, “Kinds of Kindness”) vuelve con otra película y, de nuevo, con Emma Stone en el elenco. “Bugonia” es una fábula satírica que mezcla ciencia ficción, humor negro y crítica social. La historia sigue a dos jóvenes obsesionados con teorías de conspiración interpretados por Jesse Plemons y Aidan Delbis— que deciden secuestrar a la poderosa ejecutiva Michelle Fuller (Stone) porque creen que es una extraterrestre que planea destruir el planeta Tierra. Convencidos de estar salvando a la humanidad, la retienen en un sótano para interrogarla, desencadenando una serie de giros absurdos. En el reparto también figura Alicia Silverstone, como la madre de uno de los secuestradores. El film es un provocador y, a ratos, surrealista retrato del mundo actual en el que las teorías conspirativas se convierten en verdades absolutas y en el que la desinformación es utilizada para lograr poder. Estreno en cines.

Dime Tu Nombre

España, 1997. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo dedicado al cultivo de la fresa, aceptan que los trabajadores temporales marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia pronto genera tensiones. Sonia, responsable de una ONG que trabaja por la integración, el padre Ángel, el párroco local, y Safir, el imán, lo saben. Pero ninguno imagina que bajo los cimientos de Fuensanta se oculta algo capaz de desatar sus peores pesadillas. Serie de 6 episodios en Prime Video.

Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will (“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”)

Esta serie documental de cuatro episodios explora la vida del “Divo de Juárez” a través de material de su archivo privado -videos y cartas que él mismo había guardado- y de fotografías inéditas. Se repasan momentos claves como su paso por la cárcel a los 20 años o el famoso concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990. Se revela así el genio de un artista e ícono, los sacrificios que tuvo que acometer y la dualidad entre su vida pública y su vida privada. Ya disponible en Netflix.

The White House Effect

Compuesto íntegramente de material de archivo, este documental se centra en los años de la administración de George H. W. Bush (1988-1992), cuando el país comenzaba a despertar ante la realidad del cambio climático. Mientras el mundo preparaba la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, Bush era presionado para tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia: Estados Unidos boicoteó un acuerdo global que buscaba establecer límites estrictos a las emisiones.

Hedda

Amazon Prime Video estrena una nueva versión del clásico de Henrik Ibsen protagonizado por Tessa Thompson en el papel de una recién casada que esconde su descontento en su círculo social hasta que en una fastuosa fiesta en su mansión reaparece alguien de su pasado.

