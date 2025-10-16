Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de octubre

La secuela de la exitosa cinta de 2022 en la que un niño secuestrado que comienza a recibir llamadas en el sótano en el que lo tienen encerrado. Ahora, Finn (Mason Thames) tiene 17 años, pero sigue sufriendo las secuelas de su encierro y no logra adaptarse a la vida normal: “The Black Phone 2”. El drama psicológico en el que una respetada profesora de la Universidad de Yale (Julia Roberts) se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una alumna (Ayo Edebiri) lanza una acusación de abuso sexual contra uno de sus colegas: “After the Hunt”. La serie de Peacock que destapa las retorcidas capas de la vida de John Wayne Gacy y expone los fallos sistémicos que facilitaron los hechos: “Devil In Disguise: John Wayne Gacy”. La película que sigue la vida de una joven guardia civil que se infiltra dentro de ETA durante más de una década para localizar los escondites de la banda en el sur de Francia: “She Walks in Darkness”.

The Black Phone 2

El film de terror “The Black Phone” se convirtió en uno de los éxitos de 2022 con la historia de Finn, un niño secuestrado que comienza a recibir llamadas en el sótano en el que lo tienen encerrado a través de un teléfono negro por el que víctimas anteriores le ayudan a escapar. En esta segunda entrega, cuatro años después, Finn (Mason Thames) tiene ahora 17 años pero sigue sufriendo las secuelas de su secuestro y no logra adaptarse a la vida normal. Mientras tanto, su hermana de 15 años Gwen (Madeline McGraw) comienza a recibir llamadas en sus sueños desde otro misterioso “teléfono negro” y a tener inquietantes visiones de tres niños perseguidos en un campamento invernal conocido como Alpine Lake. Movida por su determinación de entender lo que le está pasando —y de poner fin al sufrimiento que vive su hermano— Gwen convence a Finney para que junto con ella viajen al campamento durante una tormenta de nieve.

After the Hunt

Ayo Edebiri como Maggie y Julia Roberts como Alma en “After the Hunt”. Crédito: Yannis Drakoulidis/ Amazon MGM Studios | Cortesía

El director italiano Luca Guadagnino (“Call Me By Your Name”, “Challengers”) estrena en cines este drama psicológico en el que una respetada profesora de la Universidad de Yale (Julia Roberts) se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una alumna destacada (Ayo Edebiri) lanza una acusación de abuso sexual contra uno de sus colegas (Andrew Garfield), y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz. Una historia de #Metoo en el campus.

Devil In Disguise: John Wayne Gacy

Michael Angarano como Sam Amirante en “Devil In Disguise: John Wayne Gacy”. Crédito: Brooke Palmer/PEACOCK | Cortesía

Entre 1972 y 1978, 33 jóvenes fueron secuestrados, asesinados y enterrados bajo la casa de su asesino. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Era encantador y divertido, con un buen trabajo. Un líder comunitario que se ofrecía como voluntario para entretener a niños enfermos disfrazado de payaso. Esta serie de 8 episodios ya disponible en Peacock destapa las retorcidas capas de la vida de John Wayne Gacy mientras entrelaza las historias de sus víctimas y expone los fallos sistémicos que facilitaron los hechos.

She Walks in Darkness (Un fantasma en la batalla)

Susana Abaitua como Amaya en “She Walks in Darkness” (Un fantasma en la batalla). Crédito: Lander Larrañaga | Netflix

Esta película de Agustín Díaz Yanes está inspirada en testimonios de diferentes agentes de la Guardia Civil que estuvieron involucrados en la operación encubierta más larga contra el grupo terrorista ETA. Con la España de los años 90 y los 2000 de fondo, la trama sigue a Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que se infiltra dentro de ETA durante más de una década para localizar los escondites de la banda en el sur de Francia. Ya disponible en Netflix.

It Was Just An Accident

Se acaba de estrenar la primera película del perseguido director iraní Jafar Panahi desde su salida de prisión en 2023. El film arranca con un accidente menor de tráfico que desencadena una serie de eventos.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de octubre

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 3 al 5 de octubre

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 26 al 28 de septiembre