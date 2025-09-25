Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 26 al 28 de septiembre

El thriller con notas de comedia, protagonizado por Leonardo DiCaprio, que se inspiró en la novela de 1990 “Vineland” de Thomas Pynchon: “One Battle After Another”. El live action basado en la popular serie de animación para niños, la casa de muñecas de Gabby llega ahora a la pantalla grande: “Gabby’s Dollhouse: The Movie”. La miniserie española en la que una mujer vive atrapada en un infierno doméstico, pesar de tener una vida aparentemente ideal con su esposo y dos hijas: “Ángela”. El documenta que muestra la travesía de la abogada convertida en arqueóloga, Kathleen Martínez, quien ha pasado 20 años buscando la tumba perdida de Cleopatra: “Cleopatra’s Final Secret”.

One Battle After Another

El estreno en cines más esperado de la semana es este thriller con notas de comedia escrito, producido y dirigido por Paul Thomas Anderson, que se inspiró en la novela de 1990 “Vineland” de Thomas Pynchon. Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) es un ex revolucionario que vive oculto de la sociedad, en un estado de paranoia, con su hija Willa (Chase Infiniti), tras la desaparición de su esposa Perfidia (Teyana Taylor). Cuando su antiguo enemigo, el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), reaparece después de dieciséis años y secuestra a Willa, Bob debe reunir a sus compañeros ex revolucionarios del grupo French 75 para salvarla. Benicio del Toro interpreta al Sensei Sergio St. Carlos, un aliado clave en la operación. Regina Hall encarna a Deandra, otro miembro del círculo cercano. Con la ayuda de este equipo, Bob enfrentará su pasado, redimirá sus errores y luchará contra fuerzas poderosas para rescatar a su hija, mientras se expone la tensión entre la lealtad, la venganza y el sacrificio personal.

Gabby’s Dollhouse: The Movie

“Gabby’s Dollhouse: The Movie”. Crédito: DreamWorks Animation | Cortesía

Basada en la popular serie de animación para niños, la casa de muñecas de Gabby llega ahora a la pantalla grande. La joven (Laila Lockhart Kraner) decide irse de viaje con su abuela Gigi (Gloria Estefan) rumbo a la ciudad de Cat Francisco. Pero cuando su querida casa de muñecas acaba en manos de la excéntrica Vera (Kristen Wiig), una mujer obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus felinos y salvar su posesión más preciada.

Ángela

“Ángela”. Crédito: Netflix | Cortesía

A pesar de tener una vida aparentemente ideal con su esposo y dos hijas, Ángela (Verónica Sánchez) vive atrapada en un infierno doméstico. Su marido la somete a un control y manipulación emocional constantes. La reaparición de un antiguo conocido, Eduardo, despierta las esperanzas en Ángela y la impulsa a investigar el oscuro pasado de su adinerado esposo. Basada en una serie inglesa del mismo nombre, esta miniserie española de seis episodios ya está disponible en Netflix.

Cleopatra’s Final Secret

Kathleen Martinez en “Cleopatra’s Final Secret”. Crédito: National Geographic | Cortesía

La abogada convertida en arqueóloga Kathleen Martínez ha pasado 20 años buscando la tumba perdida de Cleopatra. Sus excavaciones ahora la conducen en una dirección inesperada: un sitio sumergido a millas de la costa en el Mediterráneo, cerca de las ruinas de Taposiris Magna. Para ello recluta al descubridor del Titanic, Bob Ballard, a la Marina de Egipto y a un equipo de arqueólogos y buzos para ayudarla a explorar este misterioso lugar. Este documental ya está en Disney+ y Hulu.

Sneaker Wars: Adidas v Puma

Este documental de Hulu profundiza en la rivalidad entre Adidas y Puma, dos marcas de zapatillas nacidas de la rivalidad entre dos hermanos, Adi y Rudi Dassler. Con entrevistas a David Beckham, Usain Bolt y más atletas.

