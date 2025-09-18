Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 19 al 21 de septiembre

La cinta romántica protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell en la que se embarcan en una aventura en la que vuelven a vivir momentos importantes de sus pasados, descubriendo cómo llegaron hasta donde están ahora: “A Big Bold Beautiful Journey”. La película sobre un quarterback en ascenso que es atacado por un fanático y sufre un traumatismo cerebral que podría acabar con su carrera: “Him”. La serie española que sigue a un grupo de billonarios que se retiran a un lujoso bunker cuando la III Guerra Mundial parece inminente: “Billionaires’ Bunker (El Refugio Atómico)”. Y la serie documental sobre programa de aviación de élite de la Marina de Estados Unidos, disponible en Hulu y Disney+: “Top Guns: The Next Generation”.

A Big Bold Beautiful Journey

“A Big Bold Beautiful Journey”. Credit: Sony Pictures Entertainment | Cortesía

“Algunas puertas te llevan al pasado. Otras puertas te llevan al futuro. Y algunas puertas lo cambian todo”. Así arranca la sinopsis oficial de este romance protagonizado por Margot Robbie y Colin Farrell. Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común. Pronto, por un giro inesperado del destino, se embarcan juntos en una aventura en la que vuelven a vivir momentos importantes de sus pasados, descubriendo cómo llegaron hasta donde están ahora… y tal vez teniendo la oportunidad de cambiar su futuro. Dirigida por el cineasta de origen coreano Kogonada y escrita por Seth Reiss, la cinta nos lleva a un mundo de realismo mágico y puertas misteriosas que funcionan como portales al pasado. En un momento, David revive su actuación en un musical de secundaria, algo que exige enfrentarse a la vergüenza y al arrepentimiento. En el elenco aparecen también nombres como Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge y Hamish Linklater. Estreno en cines.

Him

“HIM”, dirigida por Justin Tipping. Credit: Universal Studios | Cortesía

¿Qué sacrificarías para ser el mejor de todos los tiempos? Cameron Cade (Tyriq Withers) es un quarterback en ascenso que, en la víspera del Combine de la NFL, es atacado por un fanático desquiciado y sufre un traumatismo cerebral que podría acabar con su carrera. Cuando todo parece perdido, recibe una oferta de Isaiah White (Marlon Wayans), un legendario quarterback que se ofrece a entrenarlo en el complejo que comparte con su esposa, la influencer Elsie White (Julia Fox). Ya en cines.

Billionaires’ Bunker (El Refugio Atómico)

“Billionaires’ Bunker (El Refugio Atómico)”. Credit: Cortesía | Netflix

Los creadores de “La Casa de Papel” nos traen esta serie española que sigue a un grupo de billonarios que se retiran a un lujoso bunker cuando la III Guerra Mundial parece inminente. Entre comodidades extremas—restaurantes, gimnasio, spa, jardines zen, espacios comunes de lujo—los residentes observan desde pantallas cómo el mundo se desmorona en la superficie. Pero más allá del confort, viejas rencillas entre dos familias resurgen con fuerza. Ya disponible en Netflix.

Top Guns: The Next Generation

National Geographic nos adentra en el programa de aviación de élite de la Marina de Estados Unidos en esta serie documental de 6 episodios que ya están disponibles en Hulu y Disney+. Las cámaras siguen a una promoción de jóvenes pilotos en la fase más dura de su entrenamiento, seis meses de exigentes vuelos, y brutales pruebas físicas y emocionales, de los que sólo los mejores saldrán pilotando los aviones más avanzados.

The Morning Show

La popular serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon acaba de estrenar su cuarta temporada en Apple TV+. Tras la fusión de las televisoras, la redacción de noticias tendrá que lidiar con unos Estados Unidos polarizados.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 12 al 14 de septiembre

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de septiembre

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 29 al 31 de agosto