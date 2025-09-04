Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de septiembre

La serie ambientada a finales de los años 50 en México, que ficcionaliza en el espeluznante caso real de Las Poquianchis, dos hermanas que operaban una red de prostitución forzada y asesinatos masivos: “The Dead Girls (Las Muertas)”. La última entrega de la saga que sigue a Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga), ahora para investigar el caso de una familia de Pensilvania acosada por actividad demoníaca: “The Conjuring: Last Rites”. La serie de Peacock en formato “mockumentary” que se adentra en el declive y la resurrección del periódico regional “The Truth Teller” de Toledo, Ohio: “The Paper”. Y el documental sobre un grupo de jóvenes escaladores de uno de los barrios más pobres del sur de Memphis que se embarcan en un viaje a la segunda cima más alta de África, el Monte Kenya: “Memphis to the Mountain”.

The Dead Girls (Las Muertas)

Netflix estrena el 10 de septiembre esta serie de seis episodios ambientada entre finales de los años 50 y principios de los 60 en México, que ficcionaliza en el espeluznante caso real de Las Poquianchis, dos hermanas que operaban una red de prostitución forzada y asesinatos masivos. Las protagonistas son Arcángela y Serafina Baladro (personajes basados en las hermanas González Valenzuela e interpretados por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán) quienes, gracias a su posición social y total impunidad, construyeron un imperio criminal de burdeles donde muchas jóvenes fueron esclavizadas y asesinadas. La trama sigue el descarnado ascenso y posterior caída de este imperio clandestino, cuyo colapso se desencadena cuando aparecen los cuerpos de las víctimas y los testimonios de los habitantes empiezan a revelar la magnitud del crimen. El guion se basa en la novela de Jorge Ibargüengoitia y está dirigida por Luis Estrada. El elenco se completa con nombres como el de Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Leticia Huijara, Enrique Arreola y Fernando Bonilla.

The Conjuring: Last Rites

The Conjuring: Last Rites. Credit: Warner Bros. | Cortesía

Última entrega de la saga que sigue a Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga). Aunque es 1986 y ya están retirados de los exorcismos tras el diagnóstico de problemas de corazón de Ed, la pareja tendrá que volver a la acción para investigar el caso de una familia de Pensilvania acosada por actividad demoníaca. La hija de los Warren, Judy (Mia Tomlinson), y su novio Tony (Ben Hardy), se suman a la lucha contra lo sobrenatural, en lo que es además un cierre generacional. Estreno en cines.

The Paper

“The Paper”. Credit: Aaron Epstein, Peacock | Cortesía

The Office pero en un redacción de periódico. Ésta es la manera más fácil de describir la serie que acaba de estrenar Peacock, con los cuatro primeros episodios ya disponibles y dos nuevos cada jueves hasta el 25 de septiembre. En formato “mockumentary”, una cámara se adentra en el declive y la resurrección del periódico regional “The Truth Teller” de Toledo, Ohio. Ned Sampson (Domhnall Gleeson) es un editor en jefe sin experiencia que recluta voluntarios de otros departamentos de la misma empresa matriz.

Memphis to the Mountain

“Memphis to the Mountain”. Credit: Hulu | Cortesía

Hulu estrena este viernes 5 de septiembre un documental de tres partes sobre un grupo de jóvenes escaladores de uno de los barrios más pobres del sur de Memphis que se embarcan en un viaje desde su rockódromo local a la segunda cima más alta de África, el Monte Kenya. A lo largo de un año, los chicos pasan por un duro entrenamiento que incluye sesiones con escaladores como Alex Honnold. Pero pronto se darán cuenta de que lo más duro es transformarse en quien uno cree que puede llegar a ser.

Task

HBO estrena este domingo una serie protagonizada por Mark Ruffalo sobre un agente del FBI que lidera un equipo encargado de frenar una serie de robos violentos en un barrio trabajador de Filadelfia.

