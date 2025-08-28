Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 29 al 31 de agosto

El thriller dirigido por Darren Aronofsky que sigue la historia de Hank (Austin Butler), un hombre que deberá enfrentarse a una ciudad implacable para sobrevivir mientras huye por un laberinto criminal: “Caught Stealing”. La cinta en la que cuatro jubilados que pasan su tiempo estudiando antiguos casos de asesinatos sin resolver, se enfrentan a un verdadero misterio luego de que el dueño de la casa para retirados en la que viven es asesinado: “The Thursday Murder Club”. La historia de una pareja exitosa, cuyo matrimonio lleno de amor se ve puesto a prueba cuando la carrera de Theo se desploma y las ambiciones de Ivy despegan: “The Roses”. Y la serie de Netflix plantea la negligencia gubernamental sistémica que dejó a Nueva Orleans indefensa y el devastador impacto de Katrina: “Katrina: Come Hell and High Water”.

Caught Stealing

Hank (Austin Butler) es una ex estrella del béisbol en la secundaria que vio su carrera truncada por una lesión, ahora convertido en barman, cuya vida tranquila en el Nueva York de 1998 se desmorona cuando simplemente accede a cuidar del gato de su vecino punk Russ (Matt Smith). Lo que parecía un simple favor se convierte en una persecución mortal que Hank no alcanza a comprender: una llave oculta en la jaula lo convierte en objetivo de mafiosos rusos, asesinos religiosos, un jefe del crimen llamado Colorado (interpretado por Bad Bunny), y hasta la perseverante detective Elise Roman (Regina King). Con la ayuda de su novia Yvonne (Zoë Kravitz) y contando sólo con su ingenio y su determinación, deberá enfrentarse a una ciudad implacable para sobrevivir mientras huye por un laberinto criminal. Dirigida por Darren Aronofsky y basada en la novela homónima de Charlie Huston, este thriller criminal teñido de comedia llega este viernes a los cines.

The Thursday Murder Club

“The Thursday Murder Club”. Crédito: Netflix | Cortesía

Basada en el best seller de Richard Osman, “The Thursday Murder Club” sigue a cuatro jubilados irreverentes —Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie)— que pasan su tiempo estudiando antiguos casos de asesinatos sin resolver por diversión. Cuando el dueño de la casa para retirados en la que viven es asesinado, su pasatiempo detectivesco les enfrenta a un verdadero misterio. Film ya disponible en Netflix.

The Roses

“The Roses”. Crédito: Jaap Buitendijk, Searchlight Pictures | Cortesía

La vida parece sencilla para la pareja perfecta Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch): carreras exitosas, un matrimonio lleno de amor, hijos maravillosos. Pero bajo la fachada de esa vida supuestamente ideal, se está gestando una tormenta: mientras la carrera de Theo se desploma y las ambiciones de Ivy despegan, se enciende una peligrosa mezcla de competencia feroz y resentimientos ocultos. Estreno en cines.

Katrina: Come Hell and High Water

“Katrina: Come Hell and High Water”. Crédito: Netflix

Katrina fue un brutal huracán que cambió Nueva Orleans para siempre. A lo largo de tres episodios, la gente de la ciudad recuerda su pasado, celebra su presente y mira hacia el futuro 20 años después. La serie de Netflix plantea la negligencia gubernamental sistémica que dejó a Nueva Orleans indefensa y el devastador impacto de Katrina. Testimonios en primera persona y material de archivo nunca antes visto ilustran la magnitud de la tormenta, las consecuencias del colapso de los diques y la fallida recuperación.

Dos Tumbas

Acaba de llegar a Netflix esta miniserie sobre una abuela que, impulsada por la desesperación y la rabia, investiga por su cuenta la desaparición de su nieta adolescente en un tranquilo pueblo de la costa en España. Con Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

