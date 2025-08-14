Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 15 al 17 de agosto

La nueva versión del thriller criminal del mítico cineasta japonés Akira Kurosawa que cuenta la historia de un exitoso productor musical (Denzel Washington) que se ve atrapado en un dilema moral, salvar a un joven o poner en peligro todo aquello por lo que ha trabajado durante toda su vida: “Highest 2 Lowest”. La cinta de Netflix en la que Lynette (Vanessa Kirby) se embarca en una peligrosa aventura nocturna contra el reloj en las calles de Portland para conseguir a toda costa $25 mil dólares: “Night Always Comes”. La serie argentina spin off de “El Marginal” en la que Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia carcelaria previa viven una situación límite que las unirá para siempre: “In the Mud (En el Barro)”. Y la segunda temporada de la serie en la que Chris Hemsworth serie expone su cuerpo y mente a pruebas extremas en la búsqueda de una vida más larga y mejor: “Limitless: Live Better Now”.

Highest 2 Lowest

El estreno en cines más interesante de la semana surge de la colaboración entre el director Spike Lee y el actor Denzel Washington, dos neoyorquinos que se reúnen por quinta vez en su larga relación profesional para reinterpretar el thriller criminal “High and Low” del mítico cineasta japonés Akira Kurosawa en 1963. Esta nueva versión está ambientada en las calles del Nueva York actual. La trama nos presenta a David King, un exitoso productor musical (Washington), ampliamente reconocido por tener el “mejor oído del negocio”, que tiene que hacer una inversión para recuperar el control de su empresa y evitar así la absorción por parte de otra firma y poner el peligro su legado. Pero entonces recibe una llamada pidiéndole $17.5 millones si quiere volver a ver a su hijo Trey con vida. King y su esposa están dispuestos a pagar el rescate, pero pronto descubren que ha habido una confusión: el joven secuestrado es en realidad el mejor amigo de Trey, el hijo del chófer de King, quien se ve atrapado en un dilema moral: salvar al joven o poner en peligro todo aquello por lo que ha trabajado durante toda su vida.

Night Always Comes

Sean Martini como “Drew” y Vanessa Kirby como “Lynette” en la cinta “Night Always Comes”. Crédito: Allyson Riggs/Netflix | Cortesía

Desesperada por evitar el desalojo de su casa y asegurar un techo para su familia, Lynette (Vanessa Kirby) se embarca en una peligrosa aventura nocturna contra el reloj en las calles de Portland para conseguir a toda costa $25 mil dólares. Para ello tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado. Basada en el best-seller “The Night Always Comes” del escritor y músico estadounidense Willy Vlautin. Estreno este viernes 15 de agosto en Netflix.

In the Mud (En el Barro)

“In the Mud”. Crédito: Netflix

Ya está disponible en Netflix esta serie argentina spin off de “El Marginal”. De camino a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia carcelaria previa viven una situación límite que las unirá para siempre. “En el Barro” relata la transformación de este grupo en prisión, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el día a día de la cárcel.

Limitless: Live Better Now

Chris Hemsworth en “Limitless: Live Better Now”. Crédito: National Geographic | Cortesía

Durante la pandemia, Chris Hemsworth rodó para National Geographic una serie documental en la que exponía su cuerpo y mente a pruebas extremas en la búsqueda de una vida más larga y mejor. Ahora se estrena en Disney+ y Hulu una segunda temporada en la que viaja a seis países: escala una pared en los Alpes suizos, entrena con las Fuerzas Especiales de Corea del Sur, aprende a tocar la batería para un show en vivo con Ed Sheeran… Así explora el dolor, el miedo, la pérdida de memoria y otros desafíos.

Spike, Denzel y Eddie Palmieri

En “Highest 2 Lowest”, Spike Lee volvió a rodar en Nueva York después de más de una década y colaboró con Denzel Washington 19 años después de “Inside Man”. No se pierdan la escena del Puerto Rican Day Parade con la música de la orquesta de salsa del recientemente fallecido Eddie Palmieri.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 8 al 10 de agosto

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 1 al 3 de agosto

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 18 al 20 de julio