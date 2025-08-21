Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 22 al 24 de agosto

El thriller de supervivencia, basado en hechos reales, donde un grupo de europeos desilusionados con la civilización llega a una remota isla de las Galápagos con la esperanza de reconstruir sus vidas: “Eden”. La miniserie brasileña sigue las historias de tres desconocidos que se cruzan mientras navegan por la Amazonía Atlántica: “Rivers of Fate”. La cinta romántica basada en la novela homónima de J.P. Monninger en la que ‘Heather’, una universitaria recién graduada de viaje por Europa, conoce a un misterioso pero encantador joven que le hace replantearse sus planes futuros: “The Map that Leads to You”. Y el film que documenta el esfuerzo global de un equipo de científicos para salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción: “The Last Rhinos: A New Hope”.

Eden

En este thriller de supervivencia basado en hechos reales, un grupo de europeos desilusionados con la civilización llega a una remota isla de las Galápagos con la esperanza de reconstruir sus vidas inspirados por el Dr. Friedrich Ritter (interpretado por Jude Law), un idealista que huyó de la Alemania de entreguerras junto a su esposa Dora Strauch (Vanessa Kirby) a esa misma isla. El manifiesto escrito por la pareja sobre la verdadera naturaleza humana, la sanación espiritual y la meditación atrae a los nuevos visitantes: Heinz Wittmer (Daniel Brühl) y su esposa Margret (Sydney Sweeney), quienes buscan curar a su hijo enfermo y adoptar un estilo de vida más auténtico. Pero la llegada de una misteriosa baronesa, Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas), lo cambia todo. Acompañada de dos amantes y una asistente, vestida con atuendos lujosos y con la intención de construir un hotel en ese paraíso aislado, desata el conflicto. Pronto, lo que parecía un sueño utópico se convierte en una pesadilla. El entorno hostil, la escasez de recursos y las tensiones entre los colonos ponen a prueba su capacidad de coexistir. Dirigida por Ron Howard, “Eden” se estrena ahora en cines.

Rivers of Fate

“Rivers Of Fate”. Crédito: Netflix | Cortesía

Basada en el libro “Pssica” de Edyr Augusto, esta miniserie brasileña sigue las historias de tres desconocidos que se cruzan mientras navegan por la Amazonía Atlántica. Janalice es secuestrada por traficantes de personas, Preá es el líder de una banda de “ratas de agua” y Mariangel emprende una misión para vengar el asesinato de su familia. Los tres intentarán sobrevivir a la “pssica” (maldición) que creen que ha caído sobre ellos. Dirigida por Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”) y su hijo Quico.

The Map that Leads to You

“The Map That Leads to You”. Crédito: Amazon Prime Video | Cortesía

Heather Mulgrew es una universitaria recién graduada de viaje por Europa junto a sus amigas antes de asentarse en Nueva York. En el trayecto conoce a Jack, un misterioso pero encantador joven que recorre el continente siguiendo el diario de viajes de su abuelo. Ese encuentro casual da inicio a un intenso romance que hará que Heather se replantee sus planes futuros. Dirigida por Lasse Hallström y basada en la novela homónima de J.P. Monninger, este film romántico ya está disponible en Amazon Prime Video.

The Last Rhinos: A New Hope

“The Last Rhinos: A New Hope”. Crédito: National Geographic | Cortesía

La fotógrafa estadounidense Ami Vitale documenta el esfuerzo global para salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción. Sólo dos hembras sobreviven. Un equipo de científicos corre contra el tiempo para lograr el primer embarazo de rinoceronte subrogado del mundo. El destino de la especie ahora está en manos de los equipos dedicados a salvar estos majestuosos animales. Un film tan esperanzador como urgente. Estreno el 24 de agosto en el canal NatGeo y al día siguiente en Disney+ y Hulu.

The Truth About Jussie Smollett?

¿Crimen de odio o fraude? ¿Qué le pasó realmente al actor Jussie Smollett? Este documental de 90 minutos que estrena Netflix revisita el caso con entrevistas a policías, abogados, oficiales… y al propio protagonista.

