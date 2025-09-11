Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 12 al 14 de septiembre

La cinta sobre unos Estados Unidos distópicos en los que cien adolescentes participan en una despiadada competición anual que podría acabar con su vida; dos de esos jóvenes encarnan la esperanza humana y la solidaridad entre la brutalidad: “The Long Walk”. La comedia romántica protagonizada por Miranda Cosgrove en la que se une a un reality show lleno de altibajos para encontrar a su pareja ideal: “The Wrong Paris”. La serie de thriller psicológico de 6 episodios basada en la novela de Michelle Frances del mismo título: “The Girlfriend”. Y el documental de National Geographic que relata la historia real de cuatro niños indígenas que en 2023 sobrevivieron 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo: “Lost in the Jungle”.

The Long Walk

David Jonsson como “McVries”, Cooper Hoffman como “Garraty”, Jordan Gonzalez como “Harkness”, Ben Wang como “Olson”, y Tut Nyuot como “Baker” en The Long Walk. Credit: Murray Close, Lionsgate | Cortesía

En unos Estados Unidos distópicos gobernados por un régimen totalitario, cien adolescentes participan en una despiadada competición anual conocida como “La Larga Marcha”. El desafío es simple pero mortal: deben caminar sin detenerse a una velocidad mínima (aproximadamente 3 millas por hora), y si bajan ese ritmo, reciben advertencias primero y, a la tercera, son ejecutados de forma inmediata. La marcha continúa hasta que solo uno sobrevive y recibe el premio: lo que desee por el resto de su vida. Dos jóvenes, Ray Garraty (Cooper Hoffman) y Peter McVries (David Jonsson) encarnan la esperanza humana y la solidaridad entre la brutalidad. El reparto incluye también a Mark Hamill y Judy Greer. “The Long Walk” está dirigida por Francis Lawrence (“The Hunger Games”, “Red Sparrow”) y escrito por JT Mollner a partir de la novela original de Stephen King. Estreno en cines.

The Wrong Paris

En esta comedia romántica que llega a Netflix una joven (Miranda Cosgrove) se une a un reality show para encontrar pareja pensando que se celebra en París, Francia, y que así va a lograr un viaje gratis a la ciudad de sus sueños. Pero cuando el avión que lleva a los participantes aterriza en Paris, Texas, trata de ser eliminada lo antes posible… hasta que conoce al joven soltero que protagoniza el concurso (Pierson Fodé) y sus planes se complican.

The Girlfriend

“The Girlfriend”. Credit: Christopher Raphael, Prime Video | Cortesía

Robin Wright dirige y protagoniza esta serie de thriller psicológico basada en la novela de Michelle Frances del mismo título. La trama sigue a Laura, una mujer con una vida supuestamente perfecta que se comienza a complicar cuando su hijo trae a casa a su nueva novia Cherry. Pronto Laura se convence de que Cherry es una manipuladora que sólo busca medrar en su posición social. ¿O será que simplemente Laura se está volviendo paranoica? Seis episodios ya disponibles en Amazon Prime Video.

Lost in the Jungle

“The Lost Jungle”. Credit: National Geographic | Cortesía

Este documental de National Geographic dirigido por Juan Camilo Cruz relata la historia real de cuatro niños indígenas que en 2023 sobrevivieron 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo, y el extraordinario operativo de rescate que se desplegó bajo el nombre “Operación Esperanza”. La cinta ofrece el testimonio de los niños y de los militares y comunidades indígenas que compartieron sus conocimientos en la búsqueda. En el canal NatGeo, Disney+ y Hulu.

Tempest

Las series coreanas están de moda. Esta que acaba de estrenar Hulu sigue a Seo Munju, una ex diplomática que trata de descubrir la verdad tras un intento de asesinato contra un aspirante presidencial acusado de ser un espía para Corea del Norte.

