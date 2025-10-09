Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de octubre

La nueva versión del músical “El Beso de la Mujer Araña”, basado en la novela de 1976 de Manuel Puig; protagonizada por Diego Luna, Jennifer López y Tonatiuh: “Kiss of the Spider Woman”. El clásico de 1982 que vuelve con una nueva dimensión en la que los seres digitales los que irrumpen en el mundo físico con nefastas consecuencias: “Tron: Ares”. La película basada en la historia real de Jeffrey Manchester, un veterano del Ejército que, tras ser arrestado por robo, se escapa y vive en secreto durante seis meses dentro de un Toys “R” Us: “Roofman”. Y la serie cómica española de seis episodios en la que un tímido taxista se convierte inesperadamente en el supuesto “amuleto” de una figura del toreo que sale del retiro para recuperar su prestigio perdido: “Fate (La Suerte: una serie de casualidades)”.

Kiss of the Spider Woman

Diego Luna, Jennifer López y un sorprendente Tonatiuh –lo mejor de esta película– protagonizan esta nueva versión dirigida por Bill Condon (“Dreamgirls”, “Beauty and the Beast”) del músical “El Beso de la Mujer Araña”, basado en la novela de 1976 de Manuel Puig. La trama nos sitúa en la Argentina de la dictadura militar, en 1983. Luis Molina (Tonatiuh) es un peluquero gay que ingresa en prisión por “indecencia pública”. Comparte celda con el prisionero político Valentín Arregui (Luna). Para sobrellevar la dureza del encierro, Molina recurre a la fantasía: recrea una película clásica de su diva favorita, Ingrid Luna (J.Lo). A través de las narraciones de Molina, Arregui va abriéndose poco a poco a su mundo imaginario, y entre ambos surge una conexión inesperada. Pero la tensión crece cuando se revela que Molina ha sido ubicado en la celda para obtener información sobre las actividades clandestinas de Arregui. El film son dos películas en una –un drama carcelario y un musical clásico de la edad dorada de Hollywood–. Cada actor interpreta dos papeles. Estreno en cines.

Tron: Ares

Jared Leto como ‘Ares’ en “Tron: Ares”. Crédito: Leah Gallo | Disney

El clásico de 1982 ya regresó en 2010 con “Tron: Legacy”, pero ahora llega con una nueva dimensión: la inteligencia artificial que hace el camino de vuelta. Si en las anteriores películas los humanos se metían en el mundo digital, ahora son los seres digitales los que irrumpen en el mundo físico con nefastas consecuencias. De un ritmo frenético, “Tron: Ares” está protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters y un Jeff Bridges que recupera su papel en la película original. En cines.

Roofman

Channing Tatum y Kirsten Dunst en “Roofman”. Crédito: Paramount Pictures | Cortesía

Basada en una historia real de Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un veterano del Ejército y padre con dificultades económicas que recurre a robar restaurantes McDonald’s abriendo agujeros en el techo. Tras ser arrestado, escapa de prisión y vive en secreto durante seis meses dentro de un Toys “R” Us, del que sale puntualmente. Cuando se enamora de Leigh (Kirsten Dunst), una madre divorciada con dos hijas, su doble vida comienza a desmoronarse.

Fate (La Suerte: una serie de casualidades)

Fate (La Suerte: una serie de casualidades). Crédito: Hulu | Cortesía

Un tímido taxista, David (Ricardo Gómez), se convierte inesperadamente en el chófer del Maestro (Óscar Jaenada), una figura del toreo que sale del retiro para recuperar su prestigio perdido. El Maestro atraviesa un momento difícil y David le trae suerte… o eso dice él. Esta serie cómica de seis episodios recorre España con 59 localizaciones y varias plazas de toros: La Caprichosa (Talavera), Las Ventas (Madrid), La Misericordia (Zaragoza) o La Malagueta (Málaga), entre otras. Ya disponible en Hulu.

The Alabama Solution

En 2019, un grupo de cineastas visitó una prisión en Alabama para filmar un encuentro religioso. Pero varios reclusos les susurraron cosas terribles. Comenzó así una investigación de seis años, con videos grabados con celulares clandestinos, que descubre uno de los sistemas penitenciarios más mortales del país. En HBO Max.

