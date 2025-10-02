Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 3 al 5 de octubre

La cinta protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson y basada en Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas a finales de los años noventa, que se enfrentó a un dolor físico crónico y una adicción a los analgésicos: “The Smashing Machine”. La película en la que ‘Parker’ (Mark Wahlberg), un meticuloso ladrón profesional, deberá mantener el control del robo más grande de su vida, combatir traiciones y superar obstáculos inesperados: “Play Dirty”. La serie de comedia en la que un veterinario rural en Galicia, España intenta sobrevivir a su nuevo empleo en una tienda de mascotas tras ser víctima de la crisis económica en el mundo agrícola: “Old Dog, New Tricks (Animal)”. Y el documental de Raoul Peck que retrata de los peligros del poder y de la fragilidad de la llamada sociedad civilizada: “Orwell: 2 + 2 = 5”.

The Smashing Machine

Dwayne “The Rock” Johnson y Emily Blunt en “The Smashing Machine”. Crédito: A24 | Cortesía

En un papel que supone un giro en su carrera, Dwayne “The Rock” Johnson se pone en la piel de Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas –y antes amateur de lucha grecorromana- cuya vida se retrató en un documental de HBO en 2002 en el que se basa esta película que ahora llega a los cines. El filme retrata el ascenso fulgurante de Kerr en la UFC a finales de los años noventa, su éxito en el octágono y las batallas internas que tiene que librar fuera de él, con dolor físico crónico y una adicción a los analgésicos. Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, la mujer de Kerr, cuya relación se ve afectada por los excesos y los momentos de fragilidad emocional. También aparecen otras figuras del mundo de las MMA. La película explora el sacrificio y el precio humano que conlleva perseguir la grandeza en un deporte brutal. El estilo de dirección de Benny Safdie presenta el relato con un tono casi documental y una estética que hace que la película parezca filmada hace tres décadas. Además recurre a un enfoque íntimo más que centrarse en la acción de las peleas.

Play Dirty

Parker (Mark Wahlberg) es un meticuloso ladrón profesional que planea el mayor golpe de su vida. Para ello recluta a un equipo peculiar, entre ellos Grofield (LaKeith Stanfield) y Zen (Rosa Salazar). Pero pronto todo se complica: el botín los enfrenta no solo a la mafia de Nueva York, sino también a un dictador sudamericano y al hombre más rico del mundo. Parker deberá mantener el control de su operación, combatir traiciones y superar obstáculos inesperados. Ya disponible en Prime Video.

Old Dog, New Tricks (“Animal”)

Old Dog, New Tricks (“Animal”). Crédito: Netflix | Cortesía

Antón (Luis Zahera) es un veterinario rural en Galicia, España, que debido a la crisis del mundo agrícola se queda sin clientes. Con pocas opciones, acepta una oferta de trabajo de su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), gerente de una moderna y colorida tienda de mascotas. Entre sesiones de peluquería canina, revisiones de hámsters y dueños de animales exigentes, Antón pronto se da cuenta de que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será fácil. Serie de comedia de 8 episodios ya disponible en Netflix.

Orwell: 2 + 2 = 5

“Orwell: 2 + 2 = 5”. Crédito: Neon | Cortesía

En la década de 1940, con obras como “1984” y “Rebelión en la granja”, George Orwell anticipó un futuro autoritario tan escalofriante como verosímil. Ahora Raoul Peck dirige este documental con material de archivo, lecturas de los diarios de Orwell e imágenes contemporáneas y de películas. Narrado en primera persona por Damian Lewis como la voz de Orwell, ofrece un conmovedor retrato de los peligros del poder y de la fragilidad de la llamada sociedad civilizada. Estreno en cines.

Gen V: Season 2

Prime Video estrena la 2ª temporada de la serie spinoff de “The Boys”. Con Estados Unidos bajo el puño de acero de Homelander, los superhéroes estudiantes de la Universidad Godolkin reciben a un nuevo decano que promete hacerles más poderosos que nunca.

