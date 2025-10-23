Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 24 al 26 de octubre

La cinta protagonizada por Jeremy Allen White y dirigida por Scott Cooper, que se centra en un momento muy concreto de la vida del músico de New Jersey, Bruce Springsteen: “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”. La historia que sigue de cerca al letrista Lorenz Hart la noche del estreno del musical ‘Oklahoma!’: “Blue Moon”. La película de Kathryn Bigelow que retrata la tensión y las decisiones críticas que se toman en los más altos niveles del gobierno mientras se investiga la amenaza: “A House of Dynamite”. Y el documental que relata la vida de Allen Iverson, leyenda de la NBA que se convirtió en un icono global por su descarado estilo, su magnética personalidad y por no quedarse callado ante nada: “Allen Iv3rson”.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Hasta ahora Bruce Springsteen no había permitido que se hiciera una película sobre su vida. Pero esta “Deliver Me From Nowhere” no es un bioipc al uso. La trama se centra en un momento muy concreto de la vida del músico de New Jersey: la creación del álbum Nebraska en 1982, cuando era un exitoso joven músico ya encaminado a convertirse en superestrella global, pero que luchaba por reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. En vez de producir un disco de estudio, The Boss se encerró en el dormitorio de su casa y recogió casi de una sentada, en una grabadora de 4 pistas, un álbum que marcó un momento crucial en su vida y es considerado una de sus obras más duraderas, un disco acústico crudo y lleno de verdad. Protagonizada por Jeremy Allen White, la película está escrita y dirigida por Scott Cooper, basada en el libro “Deliver Me from Nowhere de Warren Zanes”. El elenco se completa con Jeremy Strong como Jon Landau, confidente y mánager del rockero; Paul Walter Hauser como el técnico de guitarras Mike Batlan; Stephen Graham como su padre Doug; Odessa Young como su interés amoroso, Faye; y Gaby Hoffman como su madre Adele. Estreno en cines.

Blue Moon

“Blue Moon”. Crédito: Sony Pictures Classics | Cortesía

Es 31 de marzo de 1943, la noche del estreno del musical “Oklahoma!” -el primero del dúo compuesto por Richard Rodgers (Andrew Scott) y Oscar Hammerstein-. El anterior socio creativo de Rodgers, Lorenz Hart (Ethan Hawke), golpeado por el alcoholismo y la depresión, se escapa de la función y acude al bar del restaurante Sardi’s en Broadway antes de la fiesta posterior para emborracharse y quejarse del nuevo éxito musical de su antiguo compañero. Dirigida por Richard Linklater, estreno en cines.

A House of Dynamite

“A House of Dynamite”. Crédito: Netflix | Cortesía

Tras el lanzamiento de un misil de origen desconocido contra Estados Unidos, la Casa Blanca entra en una carrera contrarreloj para identificar al agresor y decidir cómo responder antes de una posible guerra global. Dirigida por Kathryn Bigelow y protagonizada por Idris Elba como el presidente de Estados Unidos y Rebecca Ferguson como la capitán Olivia Walker, la trama se centra en la tensión y las decisiones críticas que se toman en los más altos niveles del gobierno mientras se investiga la amenaza.

Allen Iv3rson

“Allen Iv3rson”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

Prime Video acaba de estrenar este documental de tres partes que relata la vida de Allen Iverson, leyenda de la NBA que se convirtió en un icono global por su descarado estilo, su magnética personalidad y por no quedarse callado ante nada. La cinta analiza el impacto de Iverson en la cultura de la NBA y en las generaciones posteriores de jugadores. Incluye entrevistas con familiares, amigos, ex compañeros y técnicos, además de la propia visión de Iverson sobre su persona hoy día.

Witches: Truth Behind The Trials

A lo largo de la Historia miles de mujeres fueron ejecutadas por brujas, la mayoría pobres, ancianas, indígenas o discapacitadas, sin opciones de defenderse. Este documental de National Geographic revela la verdad de seis historias reales terribles en diferentes países. Estreno este domingo.

