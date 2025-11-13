Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 14 al 16 de noviembre

La cinta -situada en un futuro distópico- en la que “Ben Richards” (Glen Powell) entra a una competencia mortal con un premio multimillonario para conseguir dinero y pagar medicamentos para su hija; este debe sobrevivir 30 días mientras es cazado por asesinos profesionales: “The Running Man”. La tercera entrega de la reconocida saga protagonizada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher: “Now You See Me: Now You Don’t”. La película en la que el director Richard Linklater hace un homenaje al cine francés con esta reinvención del rodaje en el París de 1959 de la revolucionaria película “Sin aliento” de Jean-Luc Godard: “Nouvelle Vague”. Y el documental de las dos batallas más mortales de la guerra de Irak (Najaf, en el sur, contra la milicia chiita Mahdi, y Fallujah, en el oeste): “The Last 600 Meters: The Battles of Najaf and Fallujah”.

The Running Man

¿Hasta dónde llegarías por mil millones de dólares? Ésta es la premisa de “The Running Man”, una película con el mismo título que aquélla de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero esta vez mucho más fiel al libro original de Stephen King. La trama nos sitúa en un futuro distópico –que en la novela curiosamente es 2025– con las clases media y baja hacinadas en guetos y sin acceso a los lujos de los ricos. Desesperado por conseguir dinero para pagar medicamentos para su hija, Ben Richards (interpretado por Glen Powell) entra al show de televisión “The Running Man”, una competencia mortal pero con un premio multimillonario, en la que los participantes deben sobrevivir 30 días mientras son cazados por asesinos profesionales, con cada movimiento transmitido en las pantallas. Nadie ha sobrevivido al juego dirigido por el despiadado productor Dan Killian (Josh Brolin). ¿Será Richards el primero? Su rebeldía, instintos y determinación lo convierten en un inesperado favorito del público… y en una amenaza para todo el sistema. El elenco se completa con Emilia Jones, William H. Macy, Michael Cera y Colman Domingo. Estreno en cines.

Now You See Me: Now You Don’t

Justice Smith como Charlie, Ariana Greenblatt como June, Dominic Sessa como Bosco, Jesse Eisenberg como Daniel Atlas, Isla Fisher como Henley Reeves y Dave Franco como Jack Wilder en “Now You See Me: Now You Don’t”. Crédito: Katalin Vermes, Lionsgate | Cortesía

Vuelven los Four Horsemen en la tercera entrega de la saga “Now You See Me”. Otra vez interpretados por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, regresan con un nuevo y arriesgado golpe internacional para el que tendrán que reclutar a tres nuevos ilusionistas y que los enfrentará a un misterioso enemigo. Mark Ruffalo, Morgan Freeman y Daniel Radcliffe completan el elenco en esta explosiva y entretenida mezcla de magia, acción y engaños. En cines.

Nouvelle Vague

Zoey Deutch como Jean Seberg y Guillaume Marbeck como Jean Luc Godard en “Nouvelle Vague”. Crédito: Netflix | Cortesía

El director Richard Linklater homenaje al cine francés con esta reinvención del rodaje en el París de 1959 de la revolucionaria película “Sin aliento” de Jean-Luc Godard, pionero de la “nouvelle vague”. Mientras el crítico convertido en director hace y rompe las reglas, un elenco de nuevos rostros y talentos audaces —como Jean Seberg (Zoey Deutch) y Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin)— da vida a su espontánea película. Ya disponible en Netflix.

The Last 600 Meters: The Battles of Najaf and Fallujah

“The Last 600 Meters: The Battles of Najaf and Fallujah”. Crédito: PBS | Cortesía

En 2004, Estados Unidos libró las dos batallas más mortales de la guerra de Irak: Najaf, en el sur, contra la milicia chiita Mahdi, y Fallujah, en el oeste, contra los insurgentes sunitas. No fueron batallas de alta tecnología para las que el ejército se había preparado tras la primera Guerra del Golfo en 1991, sino brutales combates urbanos. Este documental disponible en PBS.org y en la aplicación de PBS narra esas batallas a través de quienes las lucharon en entrevistas recogidas en 2007.

Selena y los Dinos

El lunes 17 de noviembre llega a Netflix el documental “Selena y Los Dinos” que recuerda el ascenso de Selena Quintanilla y su banda familiar a través de material de archivo grabado por su hermana Suzette.

