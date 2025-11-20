Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 21 al 23 de noviembre

El esperado final de la historia de las brujas de Oz, Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande), ahora distanciadas e intentándolo todo para reconciliarse, cuando una chica de Kansas irrumpe de golpe en sus vidas: “Wicked: For Good”. La película argentina que narra la historia real de una joven de Tucumán acusada de infanticidio tras sufrir un aborto espontáneo en 2014: “Belén”. La cinta basada en la novela homónima de Denis Johnson que se estrenó con éxito en Sundance y ahora llega a Netflix: “Train Dreams”. Y el documental en el que Chris Hemsworth recorre lugares clave de su historia para explorar el poder de la conexión social como herramienta en la protección de la salud cerebral: “Chris Hemsworth: A Road Trip To Remember”.

El año pasado “Wicked” se convirtió en la adaptación de una obra de Broadway al cine más exitosa de la historia. ¿Logrará superarla la otra mitad de la historia? Dirigida de nuevo por Jon M. Chu, el final de la historia de las brujas de Oz comienza con Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) distanciadas. Elphaba, ahora demonizada como la Malvada Bruja del Oeste, vive exiliada y oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados y trata de exponer la verdad que conoce sobre el Wizard (Jeff Goldblum). Por su parte, Glinda se ha convertido en el símbolo de la Bondad, vive en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfruta de los privilegios de la fama, mientras es utilizada por Madame Morrible (Michelle Yeoh) para asegurar a las masas que todo está bien bajo el mando del Wizard. Pero Glinda, que se prepara para casarse con el príncipe Fiyero (Jonathan Bailey), sigue atormentada por su separación de Elphaba, con la que intentan reconciliarse, cuando una chica de Kansas irrumpe de golpe en sus vidas…

La película que Argentina manda este año a los Oscars narra la historia real del caso “Belén”, una joven de Tucumán acusada de infanticidio tras sufrir un aborto espontáneo en 2014. Soledad Deza (Dolores Fonzi, que además dirige el film) es la abogada que asumió este caso que se convirtió en un hito para el movimiento por los derechos reproductivos de las mujeres que culminó con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2020. Ya disponible en Prime Video.

Felicity Jones como Gladys y Joel Edgerton como Robert Grainier en “Train Dreams”. Crédito: Netflix | Cortesía

A finales del siglo XIX, Robert Grainier (Joel Edgerton, que aspira a ser nominado al Óscar) trabaja construyendo vías de ferrocarril a través de los bosques del Noroeste de Estados Unidos, para lo que tiene que pasar largas temporadas lejos de su esposa Gladys (Felicity Jones) y de su hija. En un mundo en transformación, a Grainier le cuesta encontrar su lugar. Basada en la novela del mismo nombre de Denis Johnson, “Train Dreams” se estrenó con éxito en Sundance y ahora llega a Netflix.

La nostalgia como medicina. Tras conocer que su padre sufre de Alzheimer, Chris Hemsworth diseña un “viaje terapéutico al pasado” por Australia, recorriendo lugares clave de su historia para explorar el poder de la conexión social como herramienta en la protección de la salud cerebral. A lo largo del camino, descubre investigaciones que demuestran que la conexión no solo alimenta el alma, sino que también puede reducir el riesgo de demencia, frenar el deterioro cognitivo e incluso prolongar la vida.

Dan (Mark Wahlberg) ha planeado las vacaciones perfectas para su esposa Jessica (Michelle Monaghan) y sus hijos en Europa… cuando una figura de su pasado (Kit Harington) aparece con asuntos pendientes. En Apple TV+.

