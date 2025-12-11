Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 12 al 14 de diciembre

La comedia dramática ambientada en 2008 que sigue la vida de una joven vice gobernadora de 34 años con una fuerte convicción idealista: “Ella McCay”. El thriller de terror con tintes de cuento de hadas en el que Aurora (Sophie Sloan), una niña de 8 años, cree que un monstruo bajo su cama se ha comido a su familia: “Dust Bunny”. El tercer capítulo de la saga de Rian Johnson, protagonizado por Mila Kunis, Daniel Craig, Josh O’Connor, Kerry Washington y Jeremy Renner: “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery”. Y la serie de suspenso de Netflix protagonizada por Isak Férriz y Verónica Echegui, fallecida el pasado agosto: “Ciudad de Sombras (City of Shadows)”.

Ella McCay

James L. Brooks (“As Good as It Gets”) escribe y dirige esta comedia dramática ambientada en 2008 que sigue la vida de Ella McCay (interpretada por Emma Mackey), una joven vice gobernadora de 34 años con una fuerte convicción idealista. Su vida da un giro inesperado cuando su mentor, el gobernador, acepta repentinamente un cargo en la administración Obama, obligando a Ella a prepararse para asumir el puesto de máxima autoridad del estado. Mientras navega por los desafíos de la política y el peso de las expectativas, Ella debe hacer malabares con sus problemas familiares y su exigente vida laboral. El elenco de estrellas incluye a Jamie Lee Curtis como Helen McCay, la tía de Ella, y a Woody Harrelson como Eddie McCay, su padre ausente que reaparece en un momento crucial. Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Rebecca Hall y Albert Brooks completan el reparto. La cinta explora con humor y sensibilidad los vínculos que nos unen y cómo sobrevivimos a las personas que amamos. Estreno en cines.

Dust Bunny

“Dust Bunny”. Crédito: Lionsgate | Cortesía

Debut como director de largometraje de Bryan Fuller (“Hannibal”). Thriller de terror con tintes de cuento de hadas en el que Aurora (Sophie Sloan), una niña de 8 años, cree que un monstruo bajo su cama se ha comido a su familia. Desesperada, recluta la ayuda de su vecino (Mads Mikkelsen), quien en realidad es un sicario, para enfrentar a la criatura. Pero éste comienza a sospechar que los padres de la niña fueron víctimas de asesinos que le seguían a él. Con Sigourney Weaver. Estreno en cines.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery

Mila Kunis, Daniel Craig y Josh O’Connor en “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”. Crédito: Netflix | Cortesía

Tercer capítulo de la saga de Rian Johnson. Cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (Josh O’Connor) es enviado a asistir al monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin), queda claro que no todo va bien en el pueblo, en el que se encuentran la piadosa Martha Delacroix (Glenn Close), la abogada Vera Draven (Kerry Washington) y el médico Nat Sharp (Jeremy Renner), entre otros. Tras un asesinato imposible, la jefa de policía Geraldine Scott (Mila Kunis) recurre al renombrado detective Benoit Blanc. Ya en Netflix.

Ciudad de Sombras (City of Shadows)

Verónica Echegui como “Rebeca Garrido”, Isak Férriz como “Milo Malart” en “Ciudad de Sombras”. Crédito: Netflix | Cortesía

Netflix estrena el último proyecto en el que participó la actriz española Verónica Echegui, fallecida el pasado agosto. La trama de esta serie de suspenso de 6 episodios transcurre en Barcelona, donde en la famosa Casa Milà de Gaudí aparece el cuerpo carbonizado de un CEO colgado de un balcón. Un inspector de policía procesado por indisciplina (Isak Férriz) retorna a su puesto en el momento propicio para demostrar su valía. Tendrá que colaborar con la subinspectora Rebeca Garrido (Echegui).

Dímelo Bajito

Amazon Prime Video estrena la adaptación de la primera novela de la popular trilogía “Dímelo” para jóvenes adultos de Mercedes Ron, autora hispano-argentina de “Culpa Mía”, “Culpa Tuya” y “Culpa Nuestra”.

