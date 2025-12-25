Estas fueron las peores películas de 2025, según la crítica

El año 2025 en el cine estuvo marcado por una serie de estrenos que, más que entretener, dejaron una huella de decepción y oportunidades perdidas. Desde adaptaciones fallidas hasta secuelas innecesarias, repasamos los títulos que los espectadores deberían evitar si valoran su tiempo y su amor por el séptimo arte.

1. War of the Worlds (2025)

Veinte años después de la versión de Steven Spielberg, esta nueva adaptación de la novela de H.G. Wells protagonizada por Ice Cube se presenta como metraje encontrado, un recurso que no logra aportar realismo ni tensión. La producción, que parece priorizar un bajo presupuesto sobre la calidad, resulta deprimente y, en el mejor de los casos, “tan mala que da risa”, pero requiere una paciencia extrema para llegar al final.

La película recibió apenas el 4 % de aceptación en la plataforma Rotten Tomatoes. “No te dejes engañar por el ruido. Este remake que mima a las corporaciones es tan incomprensible que desearás que fuera peor… o que simplemente terminara”, escribió CT Jones de la revista Rolling Stone.

2. Hurry Up Tomorrow

Centrada en The Weeknd interpretando una versión ficticia de sí mismo, esta película carga sobre los hombros del artista musical gran parte de las críticas negativas. A pesar de algunos méritos visuales, el resultado final es considerado bastante desastroso, sumándose a los tropiezos actitudinales del cantante y poniendo en duda su futuro en la actuación.

En Rotten Tomatoes recibió 14 % de aceptación, un resultado decepcionante debido a las expectativas que se tenían sobre la cinta.

Hernán Ferreirós, de La Nación de Argentina, escribió: “Hurry Up Tomorrow es una divagación narcisista que parece más una parodia de cómo se ve a sí misma una estrella con un ego descontrolado que la cruda muestra del alma del artista que aspira a ser”.

3. Blancanieves

El remake de acción real del clásico animado de Disney generó escepticismo desde su primer tráiler, y el producto final no logró disipar las dudas. Criticada por su estética y ejecución, la película se convirtió en un ejemplo de los riesgos de revivir propiedades icónicas sin una visión clara o innovadora.

La cinta solo logró el 34 % de aceptación, de acuerdo a Rotten Tomatoes, también representó un gran fracaso para Disney, ya que la compañía invirtió $410 millones y la película solo recaudó cerca de $205 millones, según datos de Box Mojo Office.

4. Bride Hard

Protagonizada por Rebel Wilson, esta mezcla de comedia romántica y acción es descrita de una sola manera: “ugh”. Con una trama predecible y una ejecución considerada tediosa, sus 105 minutos se sienten como una eternidad, dejando al espectador con una sensación de alivio agotado cuando finalmente termina.

Los críticos solo le otorgaron 14 % en Rotten Tomatoes. Leigh Paatsch, del Daily Telegraph de Australia, afirmó que “Desafortunadamente, la constante falta de entusiasmo que arruina las escenas de comedia, eventualmente sofoca cualquier interés duradero”.

5. The Electric State

La adaptación del aclamado libro de Simon Stålenhag se convirtió en un costoso fracaso de Netflix. A pesar de su gran presupuesto, la película se percibe como visualmente barata, apresurada y técnicamente deficiente, fallando en capturar la esencia sombría y realista del material original y desaprovechando el talento de su reparto.

A pesar de tener un reparto de grandes estrellas como Millie Bobby Brown, Chris Pratt y Stanley Tucci, la cinta no logró capturar el interés de los críticos y tampoco de los fans. En Rotten Tomatoes alcanzó –apenas– el 14 % de aprobación de los críticos.

6. Star Trek: Section 31

Esta película para televisión protagonizada por Michelle Yeoh pasó casi desapercibida. De acuerdo a la opinión de los críticos, ser un proyecto de una plataforma streaming no era excusa para su falta de impacto, especialmente cuando existen numerosos ejemplos dentro y fuera de la franquicia Star Trek que demuestran cómo hacer las cosas bien.

En Rotten Tomatoes consiguió 24 % de aprobación de la crítica.

7. Love Hurts

Coprotagonizada por Ke Huy Quan y Ariana DeBose (ambos ganadores del Oscar), esta comedia romántica de acción es tildada de “la más tediosa de la historia”. A pesar de su corta duración (83 minutos), se hace interminable, sumándose a una racha de proyectos poco afortunados para sus protagonistas tras sus grandes éxitos.

En Rotten Tomatoes consiguió solo 18 % de aprobación. Kyle Smith, de Wall Street Journal, reseñó: “La película no carece por completo de encanto, gracias a la energía y el carisma que Quan aporta a las secuencias de lucha. Sin embargo, a pesar del título y los elementos de San Valentín, es en el romance donde más falta Love Hurts”.

8. Los Pitufos (2025)

Según las reseñas de la crítica, el mayor, y quizá único, reclamo de esta nueva entrega es la voz de Rihanna. Por lo demás, es una película que llegó y se fue de la cartelera sin hacer ruido, un recordatorio de franquicias agotadas que intentan volver sin una idea fresca que ofrecer.

9. The Alto Knights

Esta película de gánsteres dirigida por Barry Levinson y con Robert De Niro en un doble papel es criticada por ser “geriátrica y destartalada”. Se la señala como un ejemplo de cine que pisa el legado de sus creadores, resultando vergonzosa en comparación con trabajos previos del género como El Irlandés, a la que injustamente se le atribuyen sus mismos defectos.

10. Regretting You

Basada en un libro de Colleen Hoover, esta adaptación es acusada de ser cínica y carente de alma. Con un melodrama aburrido y una narrativa que se siente eterna, la película no aporta nada nuevo ni logra elevar su material de origen, dejando al espectador con la certeza de que merecía algo mejor.

2025 demostró que incluso con grandes presupuestos, estrellas consagradas y propiedades intelectuales populares, el cine puede dar grandes tropezones. Estos títulos, más que malos, son deprimentes por su falta de ambición, visión y respeto hacia el público, afirmaron algunos de los críticos.

