Tom Holland finalizó el rodaje de Spider-Man: Brand New Day

El trepamuros favorito de todos está un paso más cerca de volver a la gran pantalla. El pasado sábado 20 de diciembre, el director Destin Daniel Cretton anunció oficialmente el fin del rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la esperada cuarta entrega protagonizada por Tom Holland.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi, calificó la producción como la película “más grande y gratificante” de su carrera.

El cineasta compartió imágenes junto a Holland y el equipo técnico, dedicando palabras especiales al actor de 29 años por su “liderazgo generoso dentro y fuera del set”, así como por su ética de trabajo incansable y sus “actuaciones intrépidas”.

La producción, que comenzó en agosto de este año en Glasgow, Escocia, no estuvo exenta de desafíos. El rodaje tuvo que detenerse brevemente en septiembre debido a que Holland sufrió una conmoción cerebral leve durante una escena de acción. Sin embargo, el actor se recuperó rápidamente, regresando al set en octubre para completar las ambiciosas secuencias que prometen renovar la saga tras los eventos de No Way Home (2021).

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se confirmó el regreso de Jacob Batalon y Jon Favreau. Además, Zendaya —quien este año se comprometió en la vida real con Holland— retomará su papel como MJ, a pesar de que su personaje perdió los recuerdos de Peter Parker en la cinta anterior.

El elenco se refuerza con nuevas incorporaciones como Sadie Sink (Stranger Things) y Liza Colón-Zayas (The Bear).

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2026, consolidando un verano cinematográfico de alto impacto para Holland, quien apenas dos semanas antes estrenará también la cinta The Odyssey.

Seguir leyendo:

· Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Tom Holland en el rodaje de “Spider‑Man”

· ‘Spider-Man: Brand New Day’ detiene rodaje temporalmente tras lesión de Tom Holland

· Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve en el rodaje de Spider-Man