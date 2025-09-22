Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve en el rodaje de Spider-Man

Tom Holland tuvo un accidente durante el rodaje de la cuarta entrega de Spider-Man. El actor británico sufrió una conmoción cerebral leve mientras filmaba la próxima entrega de la saga.

De acuerdo con Deadline, el incidente ocurrió el pasado viernes en los estudios Leavesden, Reino Unido, cuando Holland realizaba una acrobacia para una escena de riesgo en Spider-Man: Brand New Day.

Tras recibir un golpe en la cabeza, Holland fue atendido de urgencia y trasladado a un hospital cercano, donde recibió tratamiento médico inmediato.

Debido a la conmoción, el rodaje de la película se suspendió temporalmente mientras evalúan al actor y se recuperación.

De acuerdo con Deadline, fuentes cercanas al rodaje informaron que el actor guardará reposo los próximos días, aunque se espera que pueda regresar al set pronto.

La noticia del accidente ha generado preocupación entre sus seguidores, así como muestras de apoyo en redes sociales.

A pesar del incidente, al día siguiente, Holland asistió a una gala benéfica acompañado de su prometida, Zendaya, y su padre, pero tuvo que retirarse antes de lo previsto por malestar.

Las productoras Sony Pictures y Marvel Studios ya trabajan en la reorganización del calendario para no afectar la fecha de estreno de la cuarta entrega de Spider-Man, programada para el 31 de julio de 2026.

Spider-Man: Brand New Day será la cuarta película en la que Holland funge como Spider-Man, tras el éxito de entregas anteriores como Spider-Man: No Way Home.

Seguir leyendo:

· Tom Holland habló sobre su sueño de ser el próximo James Bond

· Tom Holland se tomará un descanso de la actuación para cuidar su salud mental

· (FOTOS) Tom Holland fue captado en el set de The Odyssey